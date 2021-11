'Squid Game' va reveni cu Sezonul 2, a confirmat regizorul serialului

Regizorul și scenaristul 'Squid Game', Hwang Dong-hyuk, a confirmat oficial, pentru prima dată, că serialul va avea și al doilea sezon, într-un interviu acordat pentru AP.

'Deci a fost atât de multă presiune, atât de multă cerere și atât de multă dragoste pentru un al doilea sezon. Așa că aproape că simt că fanii nu ne dau de ales! Dar voi spune că va exista într-adevăr un al doilea sezon. Este în capul meu chiar acum. În prezent sunt în proces de planificare. Dar cred că este prea devreme să spun când și cum se va întâmpla asta. Așa că vă promit asta... Gi-Hun se va întoarce și va face ceva pentru întreaga lume.', a declarat Hwang Dong-hyuk, potrivit Forbes.

