Spitalele din Iași rămân fără oxigen. Managerul Florin Roșu: Mai avem pentru două ore

Trei spitale care au grijă de pacienți COVID-19 ar putea rămâne fără oxigen în următoarele ore, iar viața pacienților ar putea fi pusă în pericol. Mașinile care alimentau spitalele cu oxigen au plecat la Galați pentru a încărca tuburile cu oxigen. Spitalele ar fi fost sfătuite să folosească oxigen medical care are o concentrație mai mică decât ar fi necesară în cazul oxigenului medical, relatează România TV.

Ce vor face managerii de spitale

Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași a vorbit în direct despre criza lipsei de oxigen și ce vor face în următoarele ore.

”În momentul de față mai avem oxigen medicinal pentru două ore, două ore și jumătate. Există o circulară pe care am primit-o prin care se recomandă să folosim oxigenul tehnic. Într-adevăr concentrația de oxigen este undeva la 93%, dar oxigenul tehnic conține reziduri din punct de vedere al uleiurilor și al altor reziduri și nu poate fi folosit în tratamentul pacienților. Promisiunile noastre sunt ca în două ore oxigenul să ajungă în cadrul spitalului. Noi am programat, am făcut din timp comenzi. Nu ne așteptam să ajungem în această situație, nu ni s-a întâmplat. Am înțeles că este o problemă față de consumul foarte mare de oxigen. Pe primul plan sunt pacienții și facem tot ceea ce ne stă în putință, inclusiv în momentul de față, de asta am apelat și în ceea ce reprezintă colegii noștri din presă pentru ca oxigenul să ajungă în cadrul spitalului. (...) 60 de butelii ne ajung pentru câteva ore. Sunt perioade în care schimbăm o butelie la trei minute. Sunt convins că vom rezolva această situație. Pentru mine pacientul primează și dacă va exista o discrepanță eu o voi sesiza”, a declarat medicul Florin Roșu.

”Decât deloc, e mai bun”

Val Vâlcu, redactorul șef DC News a intervenit în direct la România TV unde a comentat incidentul de la Iași.

”Oxigenul tehnic are o concentrație puțin mai mică. Nu e la fel de concentrat în tubul respectiv. El vine într-un tub de inox, la fel ca și oxigenul medical doar că are o concentrație mai mică. Decât deloc, e mai bun și normal să folosească aceste resurse. De exemplu, cum e ca medicii să-i spună unui pacient cu cancer, domnule nu am bani pentru citostaticele tale, nu te putem trata. Se întâmplă asta de zeci de ani. Sunt bolnavi care nu primesc cele mai bune medicamente, cele mai noi pentru cancer, pentru probleme hematologice, pentru că nu sunt bani. Acum dorim să avem cele mai noi, cele mai performante medicamente, indiferent cât de scumpe, când există un vaccin de 15 euro pe care îl refuzăm. (...) S-au făcut 31 de ani de la revoluție. Apelurile acestea prin presă au fost mijloace de manipulare încă din decembrie 89. S-ar putea rezolva și cu un email, cu un fax. Orice spital care rămâne fără consumabile face apel public, sperie pacienții? Erau câteva pârghii care se puteau activa, înainte de a fi făcut un apel în presă”, a declarat Val Vâlcu.