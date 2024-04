Speciali până la moarte, conform legii. Ce se întâmplă de fapt cu pensiile speciale 

În loc să elimine pensiile speciale în 30 de ZILE așa cum promitea acum 5 ANI prin Rareș Bogdan, PNL, care a devenit între timp o filială a PSD, a salvat pensiile speciale pentru următorii 40 de ANI. Asta în timp ce pensionarii care au muncit o viață întreagă de abia își duc traiul de pe o zi pe alta, pentru că minciunile PSD și PNL nici nu plătesc facturi, nici nu țin de foame.

Diverse categorii de ”speciali”, încasează, la ieșirea la pensie, cu mult peste ceea ce au contribuit. Unii ies la pensie la 47-48 de ani, alții la 60 de ani, unora li se iau în calcul veniturile din ultimii 2 ani, altora din ultimele luni de activitate, la unii e 80% din media veniturilor, la alții 65%, cu mult diferit față de modul de calcul al pensiilor nespeciale.

Peste 200.000 de beneficiari de pensii speciale

Numărul specialilor însă crește de la an la an iar cheltuielile pentru ei cresc într-un an cât pentru alții în zece. În doar 4 ani, primesc cu 50% mai mult. E vina unor politicieni care cred că așa se lingușesc pe lângă judecători, procurori, instituții de forță și funcționari de tot felul.

În plus, cei peste 200.000 de beneficiari de pensii speciale pot cumula pensia specială cu pensia contributivă și cu eventuale venituri din salarii. Asta în timp ce, în România guvernată de PSD și PNL, peste 1,1 milioane de persoane sunt nevoite să trăiască doar cu pensia minimă de 1.281 lei.

USR este primul și singurul partid care s-a luptat constant pentru a fi corectată marea nedreptate numită pensii speciale. Printre primele legi pe care USR le-a depus după intrarea în Parlament s-a numărat legea pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Au urmat alte proiecte de lege, toate blocate de PSD și PNL, fie direct, în Parlament, fie prin reprezentanții lor la Curtea Constituțională.

Referendum de eliminare a pensiilor speciale: de ce le este frică PSD și PNL de vocea românilor?

Alături de partenerii din alianța Dreapta Unită, USR a cerut președintelui Klaus Iohannis să îi lase pe români să se pronunțe pe subiectul pensiilor speciale, simbol al nedreptății și al eșecului partidului unic PSD-PNL. Concret, Dreapta Unită a cerut, încă din luna februarie, ca pe 9 iunie să fie organizat și un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, după modelul din 2019, când președintele a convocat referendumul pentru justiție.

USR a lansat și o petiție în acest sens, semnată de aproape 140.000 de români

PSD și PNL au ignorat însă solicitarea, așa cum îi ignoră de ani buni pe cetățeni și problemele lor. Celor de la PSD și PNL le este teamă, pur și simplu, ca subiectul pensiilor speciale să fie discutat public. Nu vor ca toți românii să afle, de pildă, că întâiul pensionar special al țării, Nicolae Ciucă, a ajuns lunar la circa 19.000 de lei sau că pe lista beneficiarilor de pensii speciale s-au îngrămădit unii dintre cei mai bogați politicieni de la PSD și PNL: de la Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu și penalul Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție la peste 10 ani de închisoare și refugiat în Grecia, la socrul lui Victor Ponta, Ilie Sârbu, plasat în ultimii ani de PSD în diverse funcții bănoase, precum cele de vicepreședinte la Curtea de Conturi și membru în CA al Romsilva.

Cum a fost modificată legea

Concret, pentru a-și apăra privilegiații, PSD și PNL au venit cu o lege care salvează, de fapt, pensiile speciale. Nu doar că nu a fost desființată vreo pensie specială, dar privilegiile sunt menținute mult timp de acum încolo. Nici peste 20 de ani beneficiarii pensiilor speciale nu se vor pensiona toți la 65 de ani, așa cum este în sistemul public. Nici peste 20 de ani pensiile speciale nu se vor calcula pe baza veniturilor din întreaga carieră de 35 de ani, așa cum este în sistemul public. Mai mult, în ultima tură de dezbateri din Parlament pe legea de salvare a pensiilor speciale, PSD și PNL au avut grijă să mai crească „un pic” privilegiilor unor categorii: la magistrați au inclus în baza de calcul și sporurile nepermanente și au majorat de la 65% la 80% din venit procentul pentru personalul auxiliar din justiție. Nu în ultimul rând, PNRR este un contract până în 2026, iar PSD și PNL au depus amendamente prin care aplicarea legii se va face de abia din 2029. Minciună, manipulare sau ipocrizie?

Ce reformă a inclus USR în PNRR

Dacă pensiile speciale ar fi fost trecute pe contributivitate, așa cum a prevăzut USR în PNRR și așa cum reieșea din amendamentele depuse în timpul dezbaterilor, s-ar fi făcut o economie de aproximativ 6 miliarde de lei. În loc de asta, PSD și PNL au preferat să crească iar taxele pentru angajați și antreprenori, după ce au mai făcut două ture de majorări în 2022 și 2023.

Pentru Ciolacu și Ciucă, apărarea specialilor și a privilegiilor lor este prioritate. Pentru asta sunt în stare, dacă sunt lăsați, să ia de la bolnavi și de la mame, să distrugă mediul de afaceri cu tot felul de taxe aberante, să ne îngroape în datorii. Este de datoria noastră, a tuturor, să nu-i lăsăm să ne fure viitorul!

