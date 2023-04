Sorana Cîrstea şi-a cucerit antrenorul: Parcă vorbim de două persoane diferite

"Uneori, parcă vorbim de două persoane diferite. În afara terenului, e foarte calmă, relaxată, nu are probleme, știe că totul se rezolvă. E o fată adorabilă, foarte generoasă, una dintre cele mai bune persoane pe care le-am întâlnit. Pe teren, ea poate deveni foarte emotivă, își creează probleme pe care doar ea le vede. E ca și când doi oameni se uită împreună la un film și văd două filme diferite”, a afirmat antrenorul suedez, la Digi Sport.

"Diferențele între a antrena în ATP și în WTA e mare. În ATP, vorbești mai mult despre strategie, planuri, tactică, în general, vorbești despre tenis. În circuitul feminin, aproape totul are legătură cu emoțiile, cu stresul și uneori cu panica. Dar partea bună e că am activat în ambele circuite, am antrenat și în ATP, și în WTA, așa că sper că știu cum să le vorbesc ca să îi ajut, cum să îi ghidez. Dar, așa cum am spus, este complet diferit”, a mai spus Johansson.

Şi Sorana simte că suedezul a ajutat-o în îmbunătăţirea jocului

"Thomas Johansson m-a făcut un pic mai conștientă de tot ce înseamnă tenisul. M-a învățat puțin IQ-ul de tenis. Cred că a fost unul dintre cei mai buni jucători la citirea jocului adversarilor când era pe teren și a avut cel mai bun IQ de tenis din circuit. Așa că mi-a împărtășit puțin asta.

Era un jucător care își citea foarte, foarte bine adversarul. Așa că mă învață și asta. Mi-am dat seama că acest lucru îmi lipsea complet. Întotdeauna am fost o jucătoare care m-am concentrat doar pe jocul meu și încă fac asta pentru că am un joc agresiv, dar el m-a făcut mai inteligentă.

Cred că din punct de vedere mental, felul în care mă face să văd tenisul este mult diferit de ceea ce eram obișnuită. A venit cu o viziune grozavă și puteți vedea că a fost un jucător de top. Puteți vedea că a câștigat un Grand Slam și puteți vedea de ce.

Deci, cu siguranță, cred că este un antrenor de top din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere tehnic, tactic, dar mai ales mental. Cred că a fost o îmbunătățire uriașă în jocul meu și cu siguranță asta i se datorează lui Thomas.

Cred că în tenisul de astăzi, există destul de multă tactică și observ că mulți jucători au și analiști în echipa lor. Nivelul, mai ales acum, este foarte aproapiat încât totul se reduce la detalii. Sunt unul sau două lucruri, ori unul sau două puncte, ici și colo, care pot decide un meci.

Toți suntem diferiți și aceasta este frumusețea sportului. Cred că asta trebuie să facă un antrenor bun, trebuie să observe ce fel de jucător are. Așa că eu consider că Thomas a fost foarte bun să vadă ce fel de jucătoare sunt, ce funcționează pentru mine", a spus Sorana.

