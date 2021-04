Soprana Felicia Filip s-a vaccinat: De mică am fost crescută în respectul pentru vaccinare!

Soprana Felicia Filip s-a vaccinat astăzi la Centrul de Vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - SUUB.

"Sunt bucuroasă și liniștită. Mi-am făcut rapelul! Am așteptat cu nerăbdare momentul acesta. De mică am fost crescută în respectul pentru vaccinare. Ulterior, am citit studii despre importanța vaccinului de-a lungul istoriei.

Câte maladii cumplite au fost eradicate, câte vieți omenești, salvate! Așa încât, de cum am avut dreptul, m-am înscris la vaccinare. Astăzi am văzut cu satisfacție câtă lume aștepta la rând: o dovadă de civilizație, de maturitate. Sunt sigură că astfel și numai astfel, vom învinge dușmanul nevăzut și atât de periculos", a declarat soprana Felicia Filip.