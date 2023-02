Şoferul beat şi drogat care a lovit o maşină de poliţie în București a fost reţinut de procurori

Ulterior, şoferul, în vârstă de 31 de ani, a fost depistat pozitiv în urma testării cu aparatul Drugtest şi cu o alcoolemie de 0,96 grame la mie.



După câteva zile de la incident, procurorii au decis reţinerea bărbatului sub acuzaţiile de ultraj în modalitatea tentativei de omor calificat săvârşite pentru ascunderea altei infracţiuni şi asupra a două sau mai multe persoane, precum şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.



Anchetatorii au stabilit că, la data de 12 februarie 2023, în intervalul orar 23,32 - 23,47, având o alcoolemie de 0,96 grame la mie şi fiind sub influenţa unor substanţe psihoactive, bărbatul a condus un autoturism pe mai multe străzi din Bucureşti, în Sectoarele 2 şi 3.



El nu a oprit la semnalul unui echipaj de poliţie, declanşând urmărirea sa de către mai multe forţe de poliţie, a circulat constant cu viteză peste limita legală, depăşind în unele zone viteza de 100 km/h, a pătruns pe culoarea roşie a semaforului în mai multe intersecţii şi a evitat la limită în două situaţii producerea unor coliziuni cu autoturisme care circulau regulamentar, iar în cele din urmă a intrat în coliziune frontală cu una dintre autospecialele Brigăzii Rutiere Bucureşti, care a încercat blocarea vehiculului inculpatului.



În autospeciala respectivă se aflau doi poliţişti, care au fost răniţi în urma coliziunii. De asemenea, a fost rănit un pasager din maşina condusă de şoferul drogat.



"Procedând în modul descris mai sus, inculpatul a manifestat indiferenţă faţă de urmările acţiunilor sale, pe care le-a prevăzut şi acceptat, punând în pericol participanţii la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni cu urmări potenţial letale pe seama hazardului şi astfel punând în pericol, cu intenţie indirectă, vieţile persoanelor vătămate. Inculpatul urmează a fi prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile", anunţă Parchetul, potrivit Agerpres.

