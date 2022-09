Soarta războiului, după referendumurile de alipire a regiunilor din Ucraina. Chirieac: Îngrijorător pentru noi toți, pentru lumea civilizată

Întrebat, la Realitatea Plus, despre procentele anunțate de Rusia, care nu par a fi unele reale, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Este absurd să vorbești despre referendum pe un teritoriu ocupat. Deci Rusia a ocupat acele teritorii din Ucraina, după care a făcut un referendum acolo. Este absurd să vorbim despre validitatea referendumului. În plus, referendumul se face la nivel de țară, adică toată Ucraina ar fi trebuit să voteze dacă este de acord ca regiunile Donețk, Lugansk să intre în componența Rusiei. Atunci rezultatul ar fi fost altul, că referendumul nu ar fi fost falsificat total - ca acesta făcut de ruși - dar vedeți ce se întâmplă, cum greșelile istoriei răsună după decenii? Ceva asemănător a fost Kosovo, în inima Europei. Tot așa a fost cu referendumurile. Semnalez că România, Spania, nici astăzi nu recunosc Kosovo, apropo de referendum și crearea unui stat in dependent. Totuși, nu este aceeași situație, decât același principiu în ceea ce privește Donețk și Lugansk".

Întâlnirea de urgență a ONU

Cât despre întâlnirea de urgență a ONU pe tema referendumurilor din Ucraina, Bogdan Chirieac a spus: "Avem de-a face cu un război de cotropire, avem regiuni ocupate. Culmea că sunt majoritatea etnici ruși, adică procentul nu o fi fost 97%, dar un procent o fi fost, dintre cei care scapă de război și speră că odată cu referendumul și intrarea în Rusia se oprește și războiul. Dar comunitatea internațională trebuie să reacționeze și reacționează corect. Cum reacționezi? Politico-diplomatic, căci altfel nu ai cum să reacționezi decât sprijinind militar și financiar Ucraina să-și elibereze acele teritorii despre care Rusia va spune în curând că e teritoriul de drept al Rusiei și că e îndreptățită să îl apere cu toate mijloacele disponibile. Că de aici a plecat ideea cu folosirea armelor nucleare tactice împotriva Ucrainei"

Se schimbă soarta războiului?

Întrebat dacă soarta războiului se schimbă odată cu aceste referendumuri de alipire, Bogdan Chirieac a explicat în ce caz s-ar putea întâmpla această schimbare.

"Soarta războiului nu se schimbă. Se poate schimba soarta războiului în sensul în care Rusia ar putea să înceapă să aibă anumite victorii punctuale odată ce tăvălugul acesta de 300.000 de recruți care vor intra în Ucraina în luna decembrie. Sunt 300. 000 de mii acum, pentru că atât poate Rusia să echipeze. Ei nu pot recruta mai mult, dar se vorbește despre recrutarea a un milion de oameni, la fel ca în a doua partea a celui de Al Doilea Război Mondial, valul acesta uman al Armatei Roșii să distrugă totul în cale și așa să reușească să forțeze Ucraina să cedeze la o pace în care să cedeze teritorii.

Dar îngrijorător pentru noi toți, pentru lumea civilizată, este cazul din luna decembrie, pentru că 300.000 de puști, chiar și așa ruginite, kalașnikov, obuziere vechi, vor fi în Ucraina ucigând, în primul rând, civili, fiindcă numărul civililor uciși în Ucraina este mult mai mare decât cel al militarilor", a explicat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.