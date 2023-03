Situaţie absurdă cu zăcământul de gaze de la Caragele. Radu Popa, PSD: Nu găsim 70 de milioane de euro ca să pornim exploatarea. Asta nu e în regulă

"Avem gaz în România. Avem gaz în off-shore, perimetrele Doina şi Neptun. Avem gaz în on-shore, la Caragele, unde e cea mai mare pungă de gaze descoperită în România şi care stă neexploatată din 2017. Deci avem cantităţi de gaz. Aşteptăm decizia investitorilor de la Petrom, OMV, şi începerea exploatării de gaze.

Noi, Guvernul, Parlamentul, am făcut ce a depins de noi. Am dat legea pentru exploatarea în off-shore. Legea este acordată cu prevederile europene, internaţionale, nu ne-am dus într-o zonă de naţionalism deplasat. Legea deschide uşa unei cooperări cu companiile respective. Sunt toate premisele pentru ca această exploatare să înceapă, şi nu ştiu de ce nu începe.

Eu salut efortul făcut de Transgaz, care acum o săptămână a deschis gazoductul Tuzla - Podişor, pentru că este încă un motiv pentru ca exploatarea gazelor din Marea Neagră să pornească.

Deci noi avem gaz. Ne trebuie nişte oameni care să ia decizii asumate, astfel încât gazul românesc să fie băgat în conducte", a declarat Radu Popa la DC NEWS TV.

Situaţie absurdă. Zăcământul de la Caragele, neexploatat pentru că "nu se găsesc 70 de milioane de euro"

Întrebat dacă realist există un termen în care am putea avea gaz românesc în depozite, Radu Popa a spus că "la Caragele, gazul este la 3200 m. Poate asta nu spune multe celor care se uită acum la noi, dar România exploatează de 100 de ani gaze la 3000-5000 metri şi nu am avut nicio problemă. De 2 ani de zile nu mai ştim să scoatem gaze de la 3200 metri şi constatăm că atunci când băgăm o sondă, brusc se rupe sonda. Brusc am dat într-o pânză de sare şi, vezi Doamne, s-a rupt sonda şi trebuie să închidem sonda respectivă, să o betonăm. Cum s-a şi întâmplat, că Romgaz a betonat sonde, şi asta nu e în regulă.

În 2017 a fost descoperită această pungă de gaze. S-a făcut o evaluare a necesarului de investiţii pentru exploatare, e vorba de 125 milioane de euro necesari pentru a scoate gazele din Caragele. Ministerul Economiei de atunci, actualmente Ministerul Energiei, a alocat doar 40-50 milioane de euro din această sumă. Deci nu găsim 70 de milioane de euro ca să scoatem gazele din Caragele şi să facem economii importante în industria românească. E cea mai mare pungă de gaze descoperită pe teritoriul României şi stă neexploatată de 5 ani că nu găsim 70 de milioane de euro".

