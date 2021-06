Simona Halep revine pe teren înainte de Wimbledon

”Salut! Am niște vești bune să împărtășesc cu voi. Sunt foarte emoționată să vă anunț că voi juca la prima ediție a turneului WTA de la Bad Homburg și abia aștept să văd toți fanii în arenă. Ne vedem curând”, a anunțat Simona Halep pe pagina oficială de Twitter.

Turneul de la Bad Homburg se va desfășura între 20 iunie și 26 iunie, pe iarbă.

