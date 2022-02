Simona Halep cere ajutorul fanilor pentru a salva viaţa unui oficial FRT: Are nevoie URGENTĂ de sânge

Este vorba despre Adrian Macarie, ofiţerul de presă al Federaţiei Române de Tenis. Conform postării de pe instagram, Adrian Macarie a suferit un accident vascular şi este internat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Acesta are "nevoie urgentă de sânge, poate primi orice grupă".

"Oricine este dispus să doneze sânge pentru el poate să meargă la orice centru de donare şi să facă următoarele menţiuni: Pacient Macarie Gheorghe Adrian, spitalul Bagdasar Arseni, secţia neurochirurgie 5", a mai transmis Halep.

Adrian Macarie, înainte de a veni la FRT, a coordonat secțiile Sport de la Adevărul și Gândul.

Simona Halep şi-a dat antrenorii afară după eliminarea de la Australian Open

Simona Halep a renunţat la colaborarea cu Adrian Marcu şi Daniel Dobre. Decizia ar fi fost luată ca urmare a eliminării la Australian Open.

Sportiva din Constanța se pare că nu a fost total mulțumită de colaborarea cu cei doi, astfel că ar fi luat decizia de a încheia colaborarea cu aceștia, susțin sursele Digi Sport.

Halep i-a comunicat zilele trecute lui Dobre decizia sa, iar azi l-a contactat și pe Adrian Marcu.

Este foarte probabil ca decizia Simonei Halep să aibă legătură cu eliminarea ei de la Australian Open 2022, de către Alize Cornet, după un meci care a durat două ore și 33 de minute și care s-a desfășurat pe o căldură infernală, la peste 33 de grade la umbră.

În respectivul meci, în care a acuzat crampe, Simo și-a certat staff-ul pentru că nu a încurajat-o în momentele grele. ”Simo” i-a certat pe colaboratorii ei, inclusiv pe soțul Toni Iuruc.

Ce spunea Daniel Dobre după Australian Open

„Dacă rămâne sănătoasă și cu bucuria de a juca, așa cum o are acum, Simona poate să mai joace liniștită 4-5 ani. Vârsta de retragere la fete a scăzut foarte mult. Înainte, o fată la 25-26 ani era considerată în vârstă, iar acum sunt deja jucătoare de 32, 33 sau 34 de ani care joacă bine, sunt acolo în primele 20 și nu au de gând să se retragă. Eu zic că da, Simona mai poate câștiga un Grand Slam, acesta e și țelul de fapt.

Cine o știe pe Simona și cine o vede cum trage la antrenamente, îi vezi potențialul, crezi în aceste turnee. Eu am văzut-o foarte motivată în perioada de pregătire dinainte de Australia, nici aici nu a arătat rău pe teren, a arătat multe lucruri bune.

După un an greu cum a fost 2021 ai nevoie de mai multă încredere, ai nevoie să ai câteva meciuri bune la nivel înalt, trebuie să mai bați niște jucătoare de primii zece să-ți confirmi că ești acolo. Dar ea nu are o limită de timp. Mai are câțiva ani buni în față în care sigur va mai câștiga”, a declarat Daniel Dobre în cadrul emisiunii Repriza a 3-a, la Radio HIT Iași.

