Simion, "masă rotundă" pentru o alianță cu candidat comun la București: Să le fie frică. Piedone sau Gușă pentru răsturnarea lui Nicușor

În cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus, liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat pentru această seară o "masă rotundă" în care invită "toate partidele suveraniste", partidul lui Piedone, dar și alte personalități "suveraniste" să se alăture unei coaliții pentru câștigarea Bucureștiului.

"Erau unii neliniștiți de grija noastră că nu vom participa la alegeri. Asta se dorește. Dar îi neliniștim și mai mult. Vreau să vă anunț că astăzi la ora 19:00 o să organizăm o masă rotundă cu toate formațiunile politice care nu sunt de acord cu 'Partidul Comasat Anti-român', cu acești 'comasați' care confiscă efectiv democrația în România. Au servicii de informații, au justiție, au toate consiliile județene, au toată puterea, au guvernul, parlamentul, președinția și se sperie de AUR. Vreau să le fie frică. D-asta sunt gata să fac orice, prin orice mijloace democratice, să-i încurc, să-i opresc, să nu le iasă planul. Nu mă interesează dacă e de la partidul nostru sau de la alte partide, cine va candida. Important este să luăm primul loc la alegerile locale în toate primăriile, de sector, primăria generală, consilii județene. Peste tot. Nu se mai poate trăi în regimul nedemocratic 'Iohannis Marcel Ciucă' ", a spus George Simion.

Cine să vină în această mare alianță anunțată de AUR și care va fi planul?

"În primul și în primul rând, partidele și personalitățile suveraniste sunt mai mult decât bine venite alături de noi. Dar, în momentul acesta nu este vorba doar de ideologie. Poate să vină și domnul Piedone cu 'căluțul' dumnealui, poate să vină și blocul suveranist, pot să vină și țărăniștii, pot să vină și liberalii care au fost goniți de 'Marcel Ciucă', președintele 'Partidului Comasat Român'. Să vină oricine. Sunt dispus la orice compromis din punct de vedere politic, la alegerile locale, ca ei să nu aibă toată puterea în România. Este nedemocratic, anticonstituțional ce au făcut prin această comasare. În stradă, prin avocați, prin liste comune o să-i oprim. Nu mai vreau să o văd pe Clotilde Armand, nu mai vreau să-l văd pe Dominic Fritz, nu mai vreau să văd PSD și PNL împreună, stânga și dreapta, cum își bat joc de voința românilor care o dată la patru ani merg și votează împotriva PSD. Acum PSD are toată puterea, are avocatul poporului, are Curtea Constituțională, are tot în țara noastră, deși din patru în patru ani românii merg și spun constant la vot 'nu PSD'. Acum PNL-ul s-a transformat într-o anexă a PSD-ului. Nu putem tolera, pentru prima dată în cei 34 de ani, încălcarea calendarului electoral. Să schimbi cu 3 zile înainte de începerea procesului electoral regulile este inadmisibil. Unde e acum Comisia de la Veneția? Unde sunt experții? Le-a dat voie Ursula von der Leyen să facă chestiunea asta? Dacă le-a dat voie înseamnă că e grav pentru că nu mai avem alegeri libere în România", a declarat președintele AUR, George Simion.

Cine este în poziția cea mai bună pentru candidatul alianței pe care vreți să o formați pentru cursa de la București?

"Poate să fie un membru de partid. Poate să fie candidatul AUR Mihai Enache. Poate să fie un candidat din partea altor partide sau poate să fie o personalitate suveranistă independentă. Am pronunțat mai multe nume pe care le sondăm. Sâmbătă va fi gata sondajul și vom vedea atunci pe cine susținem la sectoare, la primăria generală și la consiliile județene din țară, pentru că nu lăsăm țara pe mâna lor, pe mâna baronilor locali de la Flutur la Oprișan", a mai afirmat George Simion.

În urmă cu o zi, liderul AUR, George Simion, dezvăluia, la Realitatea Plus, că-l sondează inclusiv pe consultantul politic Cozmin Gușă, pentru București.

"Sigur că da. Am vorbit cu domnul Gușă și ne-a transmis că nu mai vrea să revină în politică, dar trebuie să avem grijă la unele aspecte. Din ce am văzut la dumneavoastră la Realitatea, am vorbit și cu domnul Piedone, este un domn respectat, este un om care a citit mai multe biblioteci decât a citit întregul parlament român și este o voce suveranistă care se pliază perfect pe profilul alegătorului AUR", a spus George Simion.

Prin susținerea lui Gușă credeți că Piedone se poate așeza lângă dumneavoastră să-i țină spatele?

"Asta ne-a spus în toate discuțiile pe care le-am avut cu domnul Popescu Piedone. Dacă este cotat pe locul 2 vine în spatele nostru. Nu știu dacă se retrage domnul Piedone, dar dacă domnul Gușă sau oricine altcineva stă mai bine în simpatia populară decât alți candidați, chiar și decât Piedone, atunci acesta va fi candidatul nostru. Nu ne dăm în lături. Trebuie să-l batem pe Nicușor Dan și indiferent de numele candidatului o să o facem. Nu ținem la brand-ul AUR. Știți la ce țin? Și l-am anunțat din octombrie pe Mihai Enache. Un om foarte bun care ar fi candidatul ideal. Rețineți acest nume. Mulți încă nu-l cunosc, are încă notorietate scăzută. În administrația viitorului Mihai Enache este ce-i lipsește Bucureștiului. Cu siguranță, dacă Cozmin Gușă va mai intenționa să facă politică este o variantă foarte bună cu care să-l batem pe Nicușor Dan. (...) Eu vreau să mă lupt la primăria Bucureștiului alături de cel mai bun", a concluzionat George Simion.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News