Se pregăteşte un atac terorist în Viena? Măsurile de securitate la principalele obiective, sporite

Poliţia din Viena şi-a intensificat miercuri acţiunile de patrulare la obiectivele sensibile din capitala Austriei, printre care biserici şi catedrale, după ce serviciile de securitate au primit informaţii care sugerează că are loc planificarea unui atac islamist, transmite Reuters.



Poliţia vieneză a transmis avertismente publice pe social media în legătură cu prezenţa sporită în capitala austriacă a ofiţerilor, inclusiv a celor din forţele speciale.



Viena este una dintre cele mai sigure capitale din lume şi atacurile teroriste sunt extrem de rare. Primul atac de acest fel după zeci de ani a avut loc în noiembrie 2020, când un jihadist a ucis patru oameni, înainte de a fi lichidat de forţele de ordine.



Serviciile noastre de informaţii au motive să creadă că are loc planificarea unui atac cu motivaţie islamistă care să fie comis în Viena, a scris poliţia pe Twitter, în limba engleză.



Ca măsură de precauţie, punctele de interes din oraş au fost plasate sub pază din partea forţelor de poliţie obişnuite&speciale, a adăugat poliţia din Viena, care a precizat că nu este posibil de estimat cât vor fi în vigoare măsurile respective.

Ultimul atentat, în noiembrie 2020





La 2 noiembrie 2020, Kujtim Fejzulai (20 de ani) a împuşcat mortal patru trecători şi a rănit cel puţin 20 de persoane pe străzile din centrul capitalei austriece, semănând panică în această ţară cu 9 milioane de locuitori, de obicei foarte sigură.



Înainte de a trece la acţiune, Fejzulai înregistrase un mesaj de loialitate faţă de gruparea Stat Islamic (SI), care a revendicat atacul.



Kujtim Fejzulai, ai cărui părinţi erau din Macedonia de Nord, fusese condamnat în 2018 pentru tentativa de a se alătura SI în Siria. Serviciile de informaţii austriece au fost informate despre încercarea lui de a cumpăra arme după eliberarea din închisoare şi despre contactele pe care le-a avut cu jihadişti din ţări vecine, dar nu au realizat cât este de periculos.



Ca răspuns, Austria a introdus în 2021 monitorizarea electronică pentru jihadiştii puşi în libertate şi a creat o categorie penală distinctă pentru a condamna crimele motivate de extremismul religios, scrie Agerpres.

