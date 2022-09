Scumpiri galopante. Cât va costa un kilogram de carne de porc?

Unul dintre cei mai mari fermieri din România, Dimitrie Muscă, avertizează că preţul cărnii de porc s-ar putea dubla în următoarea perioadă, scrie Agerpres.

"Principala cauză sigur că este creşterea preţurilor furajelor, dar nu mai puţin creşterea preţului la energia electrică şi la gazul metan care se foloseşte în agricultură, mai ales acolo unde avem industrializare, pentru că abatorizare, fabrică de lapte, pâine, nu se pot face fără gaz. Preţul porumbului a crescut la 1,5 - 1,6 lei, dar nu este la cel mai înalt nivel la care ar urma să fie", a spus Muscă.



În cazul cărnii de porc, fermierul a spus că o altă cauză majoră pentru scumpirile care au avut loc şi vor urma este pesta porcină africană, care a redus efectivele de porci din România, iar "la ora actuală se importă circa 85% din carnea de porc consumată în România".



Directorul CAI Curtici consideră că autorităţile nu a luat măsuri suficiente pentru a se combate pesta porcină, iar porcii mistreţi sunt în continuare principalul vector de răspândire a bolii.



"Nu au făcut dezinfectare, nu au făcut îngroparea cadavrelor din pădure (ale porcilor mistreţi - n.r.). Toate ţările din Europa fac goană pentru a distruge şi a preîntâmpina răspândirea pestei porcine africane, la noi mistreţul s-a dovedit foarte clar că a fost vectorul cel mai important. Nu gospodăriile populaţiei au fost cel mai important vector, pentru că la gospodării se intervine foarte uşor, repede vin DSV-urile şi omoară porcii şi au rezolvat problema. Dacă n-ar mai fi acest vector care este mistreţul, în mod sigur am putea stăpâni această treabă", a spus Muscă.



El crede că "singura şansă" este ca populaţia de mistreţi să fie "distrusă în totalitate", iar repopularea să se facă după câţiva ani, când pesta a dispărut complet din România.



În 2021, peste 20.000 de porci dintr-o fermă a CAI Curtici au fost ucişi preventiv din cauza pestei porcine africane.



"Am repopulat, am făcut investiţii de 10 milioane de lei în complex, dar acum eu ce garanţie am că nu vine la mine din nou pesta? Pentru că mistreţi sunt. În această săptămână, la 15 kilometri de sediul nostru s-a împuşcat un porc mistreţ", a spus fermierul.



El a declarat că "preţul cărnii de porc se va dubla" şi "se va ajunge ca un cotlet sau ceafă să fie 40 lei kilogramul, unde era 20 - 22 de lei".



"Se va duce (preţul - n.r.) pentru că noi nu mai avem (carne - n.r.) dacă noi astăzi mai producem 15%, este o realitate cruntă", a spus Muscă.



CAI Curtici gestionează ferme care au în total 50.000 de porci, 3.000 de vaci, 7.600 de hectare de terenuri agricole şi 36 de magazine de desfacere, în special pentru carne, produse din carne şi lactate.

Ponta: Vom mânca porc din Spania, pui din Olanda. România își distruge industria alimentară

„Cred că problema principală pentru România nu va fi că mâncăm gândaci sau greieri, ci că nu vom mai avea, deși ne-a dat Dumnezeu cam tot, nici vită, nici porc, nici pui românesc, pentru că, prin măsurile luate de noi, vom mânca vită din Ungaria, porc din Spania, pui din Olanda. Nu am auzit pe nimeni în Europa să bage bani în greieri, dar bani în mâncare, da. Iar România își distruge, în mod programat, industria alimentară prin ceea ce facem, prin prețurile la energie, prin controale, prin legi care se schimbă tot timpul, prin faptul că nu ne sprijinim producătorii”, a zis Victor Ponta.

„Încă ceva, toată lumea spune că prețul la cereale în România s-a prăbușit pentru că nu ai pe unde să îl exporți deoarece portul Constanța este blocat. Încă o dată spun: cred că problema României este că, în continuare, din ce în ce mai mult importăm mâncare și vom închide orice fabrică de prelucrare din industria alimentară”, a mai spus Victor Ponta, joi seară, în studioul România TV, în cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu.

