Scriitorii de la Hollywood intră în grevă. Platformele de streaming produc schimbări „cutremurătoare” pentru scenariști

„Writers Guild of America” a organizat prima grevă din ultimii 15 ani, după ce popularitatea în creștere a platformelor de streaming, precum Netflix, MAX sau Amazon Prime, a cunoscut schimbări „cutremurătoare” în industria divertismentului.

Mii de scriitori de film și televiziune de la Hollywood sunt pregătiți să intre în grevă marți, 2 mai, ca reacție la schimbările semnificative din industrie declanșate de popularitatea în continuă creștere a streamingului, scrie Euronews Culture.

Afacerea divertismentului va fi probabil foarte afectată; ultima grevă de acest gen a durat 100 de zile și a costat economia californiană peste 2 miliarde de dolari (aproximativ 1,82 miliarde de euro).

Writers Guild of America, sau WGA, a cerut luni (1 mai) prima oprire a lucrului în ultimii 15 ani, după ce nu a reușit să ajungă la un acord pentru condiții de salarizare mai bune din partea studiourilor, printre care Netflix și Walt Disney Co.

Într-o declarație pe site-ul său web, WGA a aruncat cu dispreț asupra industriei în schimbare a divertismentului, spunând: „Comportamentul companiilor a creat o economie gig în interiorul forței de muncă din sindicat, iar poziția lor imobilă în această negociere a trădat angajamentul de a devaloriza în continuare profesia scrisului”.

Alianța Producătorilor de Film și Televiziune (AMPTP), care reprezintă studiourile, a explicat că acestea au oferit „creșteri generoase ale compensațiilor” scriitorilor, dar cele două părți nu au reușit să ajungă la o înțelegere.

WGA reprezintă aproximativ 11.500 de scriitori din Statele Unite.

Spielberg le declară război serviciilor de streaming: I-au aruncat sub autobuz pe unii dintre cineaşti

Și regizorii au motive de supărare pe platformele de streaming. La finalul anului trecut, Steven Spielberg a declarat într-un interviu acordat pentru cotidianul The New York Times că serviciile de streaming precum HBO Max "i-au aruncat sub autobuz" pe unii dintre prietenii lui cineaşti atunci când directorii acestor companii au ales "fără menajamente" să nu mai lanseze filmele unor regizori celebri în cinematografe, ci pe platformele lor online.

Regizorul american, care are în palmares trei premii Oscar, s-a referit la decizia grupului Warner Bros. de a-şi lansa toate filmele din 2021 atât pe HBO Max, cât şi în cinematografe, în aceeaşi zi. După părerea lui Spielberg, acea decizie a schimbat obiceiurile de consum ale spectatorilor adulţi.



"Pandemia a creat o oportunitate pentru platformele de streaming de a-şi creşte numărul de abonaţi până la niveluri record şi, totodată, de a-i arunca sub autobuz pe unii dintre cei mai buni prieteni ai mei cineaşti, întrucât s-a decis fără menajamente ca filmele lor să nu mai beneficieze de lansări în cinematografe", a declarat Steven Spielberg. "Au fost plătiţi, însă filmele lor au fost brusc trimise, în acest caz, pe platforma HBO Max. Acesta este cazul la care mă refer. Apoi, totul a început să se schimbe", a adăugat cineastul american.



"Cred că spectatorii mai vârstnici au fost uşuraţi că nu au mai trebuit să calce peste popcorn lipicios. Dar cred în acelaşi timp că pentru aceiaşi spectatori mai experimentaţi, odată ce ei păşesc în cinematograf, magia de a se afla într-o situaţie socială alături de persoane necunoscute, reprezintă ceva tonic. Depinde apoi doar de filme dacă sunt suficient de bune pentru a-i face pe toţi spectatorii să îşi spună unul altuia acest lucru după ce luminile se aprind din nou", a mai spus Steven Spielberg.

