Scenariul lui Chirieac privind București: Dacă ia 32%, cred că ocupă Primăria Capitalei

Recent, Cristian Popescu Piedone a anunțat că nu va face campanie în Săptămâna Mare. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă această alegere l-ar putea ajuta pe primarul Sectorului 5, dacă l-ar încurca sau e doar un mod subtil de a se da la o parte în favoarea Gabrielei Firea.

„E un calcul matematic simplu în acest moment. Cred că domnul Piedone cumula inclusiv voturile PSD-ului, că nu aveai cui să le dai, clar doctorului Cîrstoiu nu i le puteai da. Și atunci, erau domnul Nicușor Dan pe o parte, domnul Piedone pe cealaltă parte. Când au intrat și doamna Firea și domnul Burduja, voturile respective se duc cu autoritate către membrii de partid.

Eu cred că doamna Firea are prima șansă în acest moment la Primăria Capitalei fiindcă sunt 95 de procente, că 5 procente ia și AUR, sau poate 3-4 procente, că mai mult nu are pretenție. Nu am înțeles campania AUR la București. Deci 95 de procente sunt în discuție și pe ele sunt patru candidați puternici. Deci, practic, cu 30% ești primar. Cel care ia Primăria, ia în jur de 30% și rămân 65 de procente care se împart la trei candidați. Deci cu 30-32% ești primar în momentul ăsta.”, a spus Bogdan Chirieac.

Cine ia 32%

„Dacă ar avea mai mult timp, sau poate că va avea o campanie demnă de Stanford și de Harvard, domnul Sebastian Burduja poate crește, adică zona asta de la Nicușor Dan, care se ridică spre 40-41%, poate migra către domnul Burduja care e și liberal și are și o tentă, un fuleu, de la noi, de la useriști. Lumea e foarte supărată pe Nicușor Dan.”, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a fost întrebat cum va reuși Gabriela Firea să convingă electoratul lui Cristian Popescu Piedone.

„40% avea și domnul Piedone, dintre care, zic eu că, o bună parte era electorat PSD care nu l-ar fi votat pe medicul Cîrstoiu. Deci doamna Firea își ia înapoi acest nucleu dur. Deci se duce la candidatul PSD.

Cred că, în momentul ăsta, doamna Firea stă pe 20-22%, după anunțarea candidaturii. Să vedem dacă poate să ia. Dacă ia 32%, cred că ocupă Primăria. Nu știu dacă va lua. Sau lumea se va îndrepta de la Nicușor către Burduja, dacă nu, vedeți că rămâne Nicușor cu 32% și atunci e primarul nostru care va rămâne în funcție încă patru ani, cel puțin.”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

