Scandal în trupa Phoenix din cauza nunţii lui George Simion. Kappl, membru fondator: Phoenix nu mai există ca trupă de mulţi ani

"De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!

Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!", a scris Josef Kappl pe Facebook.

Nicu Covaci: Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare

”Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare. Vorbiți de concertul de mâine (n.r. sâmbătă) seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din țară, în Spania. Organizatorii știu mai bine ce și cum. Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt 10 mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt”, a transmis Covaci pentru G4Media.

Surse apropiate trupei au transmis că un contract s-ar fi semnat încă din luna iunie, între Nicu Covaci și o firmă care organizează evenimente, care a transmis că este un eveniment ”open-air”, încasându-se și un avans. În spațiul public au apărut mai multe voci care au cerut formației Phoenix să nu-și asocieze numele cu partidul AUR, prin participarea la acest eveniment.

Bulai, despe nunta lui Simion: E jenant! Va fi contraproductiv pentru AUR, electoral vorbind

Alfred Bulai și Val Vâlcu au discutat, în emisiunea ”Nod în papură”, despre cele mai importante evenimente ale săptămânii, dar și despre nunta liderului AUR George Simion.

”E cumva, din punctul meu de vedere jenant. Am așteptări mari de la AUR. E criză, explodează prețurile, sunt doar două partide în opoziția parlamentară: unul care nu și-a găsit orizontul deloc, este vorba de USR... și AUR care de ceva vreme excelează doar pe ideea nunții lui Simion. E chestia aia, țara arde și baba se piaptănă. Crezi că ăla care a plătit de două ori factura și nu poate să își plătească rata la casă cade pe spate că e nunta frumoasă la Simion? Din punctul meu de vedere, va fi contraproductiv pentru AUR, electoral vorbind”, a declarat Alfred Bulai, la DCNews TV.

"Dacă vrea Becali, mâine scoate 50 de mii de oameni, dacă le dă mâncare"

Referitor la numărul de persoane prezente la nunta anului, Alfred Bulai a declarat:

”Dacă vrea Becali, mâine scoate 50 de mii de oameni, dacă le dă mâncare... Aici numărul nu e atât de important, cât cine vine. Că dacă vine tot Guvernul, 100 de parlamentari și invitați de marcă externi, da, jos pălăria. Probabil că vor fi prezenți politicieni care se duc pe acolo, nu e exclus. Sunt o groază de politicieni care sunt pe lista de transferuri pe la toate partidele - și de la PSD, și de la PNL - și care încearcă să cultive o relație de backup (n.r. de rezervă) cu AUR, pentru că unii dintre ei se așteaptă ca AUR să aibă un rezultat foarte bun. AUR, la rândul lui, va avea multe posturi libere, va scăpa și el de niște oameni...”, a declarat Alfred Bulai.

