Scandal în Poliţie pe un program de masterat de la Academie. Sindicatele acuză discriminări şi bătaie de joc. Ciocan: Inexplicabil. Lucruri care nu au legătură cu iniţiativa

"Ca director de comunicare şi purtător de cuvânt al Uniunii Militarilor şi Poliţiştilor Mihai Viteazu, vreau să vorbesc despre o recentă modificare a statutului poliţiştilor prin OUG. Plecând de la nevoia MAI de a încadra deficitul de ofiţeri de care Poliţia Română, Poliţia de Frontieră şi alte instituţii se lovesc. Avem un deficit şi la agenţi şi la ofiţeri, dar pentru prima dată MAI, prin structura de resurse umane, chiar a făcut ceva pertinent. Chiar eu spuneam, nu de mult, că structura de resurse umane trebuie să răspundă pentru tot ce s-a întâmplat rău în anii ăştia.

Iată că acum am avut o surpriză plăcută să constat că MAI a venit cu o propunere care constă în următoarele. Pentru acoperirea deficitului de ofiţeri, MAI a propus şi s-a şi aprobat ca statutul poliţistului să fie completat cu câteva articole. Asta înseamnă că pot deveni ofiţeri de poliţie absolvenţii de instituţii de învăţământ superior cu licenţă în domeniul de ordine publică. Aceştia pot urma un master profesional, printr-un examen, cu frecvenţă. Vor fi încazarmaţi la Academia de Poliţie, apoi printr-un examen pot avea grad de ofiţer. Nu există limită de vârstă, astfel încât şi la 60 de ani, dacă cineva vrea să vină şi să devină ofiţer, o poate face. Testele de admitere sunt ca cele de admitere în Academia de Poliţie, astfel că indiferent de vârstă, ai de parcurs aceleaşi teste psihologice şi fizice ca cei care vor să intre la Academie.

Sindicatele s-au opus acestui lucru necesar şi foarte bine gândit de MAI, într-un mod inexplicabil, ca la un semn. De-a lungul timpului, tot sindicatele s-au opus iniţiativelor bune ale miniştrilor. Mai mult decât atât, reprezentanţii sindicatelor prezenţi la dialogul social şi la dezbaterea publică au spus lucruri care nu au legătură cu această iniţiativă. Au spus că se limitează dreptul agenţilor de a deveni ofiţeri. Total greşit, pentru că agenţii au alte rute, ei au examene de trecut în corpul ofiţerilor fără a mai fi nevoie de acest master profesional. Agenţii nu stau încazarmaţi un an de zile. Nu li se adresează lor acest master profesional. El vine în contextul reformării Academiei de Poliţie. Am fost primul şi voi fi mereu cel care va spune lucrurilor pe nume. Aici le dau dreptate colegilor din minister. Domeniile conexe sunt ştiinţe juridice, drept sau alte specializări pe care MAI, prin şcolile sale, nu le are, cum ar fi IT, psihologie, arheologie. Practic, ce facem? Luăm oameni pregătiţi din facultăţi, îi mai trecem un an de zile prin masterul din Academia de Poliţie şi în condiţiile astea vor deveni ofiţeri. Asta este noutatea adusă statutului, este un lucru extrem de bun. Până acum sindicatele s-au opus, asta e surpriza. Păi până acum îi încadram direct din viaţa civilă, acum facem o specializare suplimentară. Anul ăsta universitar va fi un an pilot, sunt circa 150 de locuri şi în anii următori se va analiza în funcţie de nevoi", a declarat cms Christian Ciocan pentru DC NEWS.

Sindicaliştii se revoltă. "Dezbatere inutilă. Proiectul era trimis la CES când noi încercam să aducem amendamente"

Am discutat şi cu Cosmin Andreica, liderul sindicatului de poliţie Europol, pentru a vedea care este punctul de vedere al sindicaliştilor în această problemă. Conform spuselor acestuia, sindicatele din Poliţie au fost informate într-o zi de vineri, la ora 15:00, de existenţa proiectului de OUG şi li s-a acordat timp până luni dimineaţă, la 8:30, să îl studieze. De asemenea, spun sindicaliştii, în timp ce în comisia de Dialog Social se încerca amendarea proiectului, acesta era deja pe masa CES, pentru avizare.

"Putem spune că ministrul Bode a marcat o premieră. Acest proiect de OUG ne-a fost comunicat vineri la ora 15, ca până luni dimineaţă la 8:30 să ne expunem punctul de vedere faţă de cum au gândit ei acest program de master profesional. Este prima dată când avem la dispoziţie această variantă de a fi consultaţi, variantă care a fost lăsată din punctul nostru de vedere pe ultimul moment dinadins, tocmai ca să nu existe o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului, ca să nu poată participa toate părţile interesate de acest subiect.

Apoi, luni când ne-am întâlnit în comisia de Dialog Social primisem mesaje de la Consiliul Economic şi Social că proiectul fusese deja trimis pentru avize, în condiţiile în care şedinţa de Dialog Social s-a terminat în jurul orei 12. Când noi speram că propunerile noastre vor fi luate în considerare, proiectul era deja transmis. Ceea ce dovedea fără echivoc faptul că era o mimare a dialogului social. Concomitent cu şedinţa de dialog social la care participă patronatele şi sindicatele, ministerul a convocat tot pentru luni, la ora 14:30, dezbaterea publică. Care, cum deja ştiam, era degeaba şi o bătaie de joc la adresa celor care au participat la acea şedinţă, pentru că proiectul fusese deja transmis spre avizare. Orice propunere nu avea cum să fie luată în considerare, aşadar.

Marţi s-au făcut presiuni la nivelul CES-ului pentru a fi convocată o şedinţă extraordinară, ca să treacă această formă de proiect. Revin la detalii acum. Cu toate că avem nevoie urgentă în sistem de personal, sub nicio formă acest master profesional nu poate satisface nevoile existente. Spun asta în condiţiile în care Academia de Poliţie nu poate găzdui mai mult de 50-100 de studenţi suplimentar faţă de ce au în momentul de faţă. Sunt cam 800 de posturi scoase pentru admitere la Academie şi nu ar exista fizic posibilitatea să cazeze mai mult de 50 de persoane. Poate 100, cu eforturi mari şi cu operaţionalizarea unor spaţii. Sub nicio formă nu se justifica urgenţa, în condiţiile în care la fiecare an vom avea cam 50 de astfel de ofiţeri", a explicat liderul sindicalist.

"Discriminare. Bătaie de joc la adresa celor care termină Academia"

"Apoi, vorbim de perioada de master şi profesional. În cadrul dialogului social, un împuternicit al directorului de resurse umane din cadrul MAI a făcut câteva afirmaţii care nu ştim încă dacă sunt asumate sau nu de ministru, cu privire la faptul că masteratul va fi de un an de zile. De aici ideea că cei care se vor putea înscrie sunt cei care au absolvit o formă de învăţământ superior cu mai mult de 240 de credite, adică cu cel puţin 4 ani. Noi am întrebat care e scopul până la urmă al acestui masterat. Pentru că el trebuia să reprezinte specializarea pe linie de muncă a poliţiştilor. Dar la modul în care a fost prezentat, va fi doar un program de pregătire de bază a ofiţerilor care au terminat Academia de Poliţie. Şi apar discriminări, inechităţi, diferenţe de tratament.

Sunt o grămadă de poliţişti care au absolvit până acum masterate la nivelul Academiei de Poliţie a căror diplomă nu va fi luată în considerare. Apoi, este o bătaie de joc la adresa celor care termină Academia de Poliţie în 3 sau 4 ani de zile. Pentru că vor primi aceeaşi diplomă cu cel care termină masteratul într-un an de zile. Este o discriminare! Apoi, să ne gândim că şcoala de Agenţi de Poliţie este de 2 ani de zile. Vom pregăti un agent în doi ani de zile, un agent care are, pe hârtie, mai puţine atribuţii decât un ofiţer, iar un ofiţer îl vom pregăti într-un an. Ce ne-a deranjat foarte mult este faptul că avem în sistem agenţi de poliţie cu facultăţi absolvite şi vedeam posibilitatea de a oferi agenţilor de poliţie care au 10-15 ani de poliţie să se specializeze prin acest master, dar afirmaţia directorului de resurse umane este că nu doreşte să promoveze prin acest proiect agenţi de poliţie, ci ca această formă să fie cu dedicaţie pentru cei din afara sistemului. Evident că nu am avut cum să mai continuăm dialogul. Este primul proiect de OUG care pleacă de la MAI care este vehement criticat din toate părţile, sindicate, patronate, etc. A primit aviz negativ şi de la CES", a mai declarat Cosmin Andreica.

Condiţiile de admitere, mai simple?

"Acesta a fost singurul argument de a încerca să justifice această formă. Repet, scopul nostru este să scoatem în faţă cei mai buni poliţişti şi să îi specializăm. Ori prin luarea unei persoane care a terminat ingineria, să zicem, să o băgăm în Academie şi să îi predăm baza, că într-un an nu ai cum să pretinzi altceva, şi apoi să îl pui pe picior de egalitate şi să aibă în colectiv oameni cu 15-20 de ani vechime, este mult prea mult. Sigur că pentru agenţi există alte variante, Academia la frecvenţă redusă sau trecerea în corpul ofiţerilor, când se va face. Scopul ministerului este să aibă cei mai buni candidaţi, iar aceştia s-ar putea găsi în rândul poliţiştilor. Cu referire la probe, până astăzi pentru masterat nu se dădeau probe fizice şi nici probe psihologice", a mai spus acesta.