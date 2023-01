Saveta Bogdan este gata să adopte un copil: Îl cresc eu. Așa mi-am pus în gând

"Îmi doresc, în primul rând, să devin bunicuță. Ce să fac? Fata zice că ce am, acum cu războaiele astea… Ea are ideile ei. Eu nu-mi iau nădejdea de la Dumnezeu, că El nu mă lasă. Trebuie să-mi trimită și mie un nepoțel sau o nepoată, să aibă și fata, că au două case, au de toate, să aibă moștenitori. Dacă nu, eu le-am spus: înfiez un copil și-l cresc eu. Așa mi-am pus în gând. Înfiez un copil, îl iau cu mine și îl duc acolo, la ei. Dacă vor să-l oprească, bine, dacă nu, nu", a declarat Saveta Bogdan la Antena Stars, scrie viva.ro.

"Acolo totul e pe bază de sos dulce. Eu sunt învățată să-mi pun murături"

Într-un interviu anterior, artista explica de ce nu vrea să se mute la fiica sa, în America.

"Fata mea mă cheamă în America, să mă duc definitiv, să rămân să stau acolo numai cu ei. Dar eu nu pot! Eu sunt învățată în țara mea, în România mea, cu oamenii mei, cu bârfele noastre, cu râsul nostru, cu mâncarea noastră. Acolo totul e pe bază de sos dulce. Eu sunt învățată să-mi pun murături, să-mi fac treburi gospodărești. Eu acolo mă plictisesc! Poate peste vreo 10 ani, dacă mai trăm și vom ajunge, poate mă voi duce la ea, când eu o să simt că nu mai pot! Deocamdată pot!", a spus artista pentru ciao.ro.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Solista se poate mândri cu o carieră impresionantă de 60 de ani de activitate în spate, care au adus-o în topul artiștilor celor mai ceruți la evenimentele private. Dacă fanii se bucură să o vadă mereu pe scenă, în exclusivitate pentru Spectacola, Saveta Bogdan mărturisea, în vară, faptul că există câțiva colegi din domeniu care nu sunt la fel de entuziasmați pentru succesul ei.

"Am foarte mulți dușmani"

"Am avut Festivalul Național Saveta Bogdan pe 18 iunie, ediția a patra, și știu că am avut foarte mulți dușmani, au fost invidioși toți, dar eu iert, îi iert. Am simțit după telefoanele care s-au dat, după vorbele care se spuneau. E vorba de colegi, au scris urât pe Facebook, pe mine nu mă deranjează, să scrie cât de urât vor ei. Înseamnă că sunt o persoană importantă dacă fac asta, au o temere de mine și înseamnă că n-au ajuns la sufletul omului și atunci caută să mă sape pe mine, să mai iasă și ei de la naftalină, să mai vorbească lumea și de ei. Eu nu am vorbit pe nimeni de rău niciodată și nici nu o să vorbesc. Am foarte mulți dușmani și chestia asta ne deranjează, pentru că nu le fac niciun rău”, a spus Saveta Bogdan în exclusivitate pentru Spectacola. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News