Sarah Jessica Parker nu se dezbracă nici în noul sezon al serialului care i-a adus faima. "Am clauză din 1998"

Actriţa Sarah Jeesica Parker nu va filma scene nud nici în noul sezon al serialului "Sex and the City", ea având o clauză în acest sens încă de la primul sezon.

”Unii oameni au o listă legendară de pretenţii imperiale. Vor, de pildă, neapărat lumânări albe în cameră. Eu nu am asemenea idei nebuneşti. Singura mea pretenţie a fost să nu apar goală. Sunt modestă”, a declarat actriţa pentru The Hollywood Reporter acum ceva vreme.

De asemenea, aceasta nu acceptă nici dublurile: ”Nu există suma pentru care să accept ca altcineva să apară dezbrăcat în locul meu ca şi cum aş fi eu. Fără dubluri, e parte din contractul meu”.

Sex and the City a apărut în 1998 şi, de-a lungul celor şase sezoane, Sarah Jessica Parker nu a fimat scene de sex sau nuditate, în ciuda presiunilor, scrie Ok Magazine.