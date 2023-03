Indicii de care sunt legate ratelor creditelor de consum luate de români evoluează în direcții opuse. ROBOR la 3 luni este pe un trend descrescător, în timp ce IRCC urmează să crească din nou de la 1 aprilie. Adrian Negrescu explică de ce programul de amânare a ratelor nu a avut succes.

"Am avut un program de amânare a ratelor în perioada anterioară. Nu cred că a funcţionat pentru că românii s-au cam adaptat acestei situaţii, fiecare începând să-şi plătească ratele, dovadă că rata creditelor neperformante în România este la un minim record, un fapt care ridică multe semne de întrebare. Nu înţeleg de ce îşi plătesc românii ratele, în condiţiile în care au crescut cu 50-60% pentru majoritatea celor care au credite, decât prin prisma faptului că s-au focusat cu toţii să plătească aceste rate şi lasă celelalte cheltuieli. Şi se vede acest lucru! Pentru că vânzările din zona alimentară, îmbrăcăminte, încălţăminte, consumul, în general, a scăzut drastic în România în ianuarie şi februarie, iar martie probabil va confirma acest trend extrem de puternic de scădere a consumului.

Românii sunt focusaţi să-şi plătească ratele, înţeleg cât de important e să-ţi plăteşti rata la bancă, dar mi-e teamă că n-o vor putea face la nesfârşit. Dacă va scădea inflaţia, noi dacă nu vom reuşi să începem uşor uşor să reducem dobânda cheie în aşa fel încât să laşi oamenilor o gură de oxigen şi să poată să-şi plătească mai uşor ratele, s-ar putea, la un moment dat, să ajungem la fundul sacului şi nivelul ăla maxim de neperformanţă să crească. Într-un scenariu al Băncii Naţionale de anul trecut se estima că de la 3,3%, cât era rata creditelor neperformante, să se ajungă la 8,8%, în cazul în care aceste dobânzi vor continua să crească. Eu nu cred că vor mai creşte dacă vom reuşi să menţinem inflaţia în frâu, adică să vedem indicele IRCC şi ROBOR undeva în jur de 7% pe tot parcursul anului, la care se adaugă marja băncii. Şi acolo e o discuţie... cum putem stăvili această marjă a băncilor care, cel puţin la creditele în euro, e de 5%, ceea ce este uriaş faţă de medie", a punctat Adrian Negrescu.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 6,93% pe an, de la 6,95% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Ultima dată când indicele a avut acest nivel a fost pe 12 iulie 2022. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la nivelul de 7,28% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,64% pe an.

