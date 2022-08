"Să se mai țină întâlniri și fără pălincă și șprițuri pe masă". De ce s-a rupt Liviu Dragnea de APP: "Am zis să nu se mai mintă"

”În ultimele luni s-au întâmplat mai multe lucruri care nu aveau nici o legătură cu ideea inițială despre care eu am vorbit cu Codrin încă de când eu eram la Rahova, și anume, el mi-a zis că se va înființa un partid care va fi în jurul meu și mă rog... Eu nu am zis că trebuie să fie în jurul meu, i-am zis că nu vreau nici o funcție în nici un partid, dar dacă se va înființa un partid și partidul ăla se va construi într-un mod sănătos, într-un mod în care nu sunt construite celelalte partide care există, dacă nu se va permite intrarea în partid a unor personaje dubioase, cu legături ciudate, cu oameni din sistem cu trecut ciudat, care nu prezintă foarte multă încredere, oameni despre care nu ești sigur că au determinarea și curajul de a se bate pentru această idee pentru care eu mi-am pierdut și libertatea, și anume ideea de suveranitate, patriotism, naționalism, adică ideea de a recupera țara pentru români...

Foarte multe decizii discreționare, președinți schimbați la telefon, întâlniri cu oameni care nu au ce să caute într-un partid pe care eu aș fi dispus să îl sprijin... Încet, încet APP-ul se îndrepta către un partid capturat de un grup mic de așa-ziși oameni de afaceri și de oameni cu legături destul de ciudate”, a declarat Liviu Dragnea, în emisiunea Culisele Statului Paralel transmisă de Realitatea TV.

A reacționat Liviu Dragnea atunci când au fost aceste întâlniri?

”Am avut discuții...E un exemplu: deputatul Francisc Tobă. De când a venit omul ăsta în APP, Codrin a început să aibă alt comportament. Și am zis, la Bacău, că nu sunt de acord să fiu vehiculul politic, pentru ca un grup de oameni dubioși sau oameni de afaceri să ajungă în Parlament sau să ajungă în zona puterii datorită mie”, a declarat Liviu Dragnea.

Minciuni și întâlniri cu ”pălincă și șprițuri pe masă”

”Pe de altă parte nu sunt de acord să mi se folosească numele în tot felul de postări care nu au legătură cu politica, ci au legătura cu diverse evenimente. De asemenea, am zis la Bacău să nu se mai mintă, să se iasă din realitatea asta falsă despre diverse acțiuni care nu existau în anumite zone. Un exemplu: îmi tot spunea Codrin că în județul X, într-o comună, președintele de acolo a făcut niște acțiuni extraordinare care au durat o săptămână... Se știa că nu e așa. Și le-am zis că nu se mai poate continua așa și că trebuie să aibă o altă abordare, să se mai țină întâlniri și fără pălincă și șprițuri pe masă, să se poată discuta lucruri serioase, adevărate, nu cu urlete, cu țipete, înjurături și amenințări. Tipul ăsta de a face politică nu are legătură cu modul în care văd eu politica și ce așteaptă lumea”, a mai declarat Liviu Dragnea.

”Nu renunț la ideile mele, le susțin în continuare câtă viață voi avea și cu cine o să pot”

”99% din membrii de partid și-au pus speranțele în acest partid. Eu cred că membrii de partid și partid, președinții de organizații trebuie să iși recupereze partidul și asta trebuie să o facă într-un mod statutar. Eu rămân lângă membrii din Alianța Pentru Patrie, nu renunț la ideile mele, la principiile mele, le susțin în continuare câtă viață voi avea și cu cine o să pot, dar voi fi lângă membri fără nici un fel de ezitare, doar că trebuie să facă curățenie în partid, în conducerea partidului. Membrii să-și aleagă o conducere sănătoasă”, a declarat Liviu Dragnea.

