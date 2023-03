"Să ne înălţăm împreună şi să zburăm în tandem" Psih. Radu Leca spune care sunt obiectivele de atins în relaţia de cuplu

Leca spune că secretul unei relaţii armonioase şi al unui mariaj fericit este "înălţarea în tandem către acelaşi scop." Iată şi explicaţia:

"Cei doi parteneri ce formează cuplul şi viitoarea familie trebuie să fuzioneze simbiotic. Atunci tu vei şti că ai găsit partenerul care te defineşte de la prima la ultima celulă şi ştii că el este potrivit pentru tine. Ai nevoie de mai multe elemente de tip experienţă, şi nu de formatul experenţial, ci de experienţă pură cu multipli alţi parteneri de care şi cu care te conectezi dar pe care-i anulezi afectiv la un moment dat. Contează dacă tu simţi că te poţi plia pe omul de lângă tine, dacă evoluezi în prezenţa lui şi dacă tu câştigi înălţare cognitivă" a explicat psihologul Radu Leca.

Ce presupune "înălţarea cognitivă"?

"Ştii cum se spune - să ne înălţăm şi să zburăm în tandem. Cum adică să te înalţi şi să zbori în tandem? Cum sună asta? Am auzit asta de mult timp, să fie 20 de ani... Mi-a spus cineva: Radule, eu sunt îndrăgostit de iubita mea şi am o expresie." "Ce expresie?"- am întrebat. "Fii atent!" - mi-a zis - "lângă ea m-am înălţat şi am zburat în tandem!" Iar eu, tânăr fiind şi parţial educat, am întrebat "către ce te-ai înălţat?" Mi-a zis: "Către aceeaşi alegere care a devenit un scop." Adică eu sunt alegerea ta, tu eşti alegerea mea, amândoi suntem alegeri unul pentru celălalt, s-a definit scopul: cât mai mult împreună. Investesc în relaţia cu tine, investeşti în relaţia cu mine, scopul nostru comun este relaţia. Şi mergem în tandem, unul lângă altul!

Ca în noul film al lui Pavel Bartoş în care se vorbeşte despre o bicicletă în tandem. Şi o să vezi acolo o discuţie savuroasă în care unul dintre personaje întreabă - "Ce bicicletă?" "De tandem!" Trebuie să vedeţi filmul, Pavel Bartoş reinventat, excepţional!" este recomandarea de final a terapeutului.

