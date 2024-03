S-a întâmplat astăzi - 28 martie. Cel mai grav accident nuclear din Statele Unite a avut loc la Three Mile Island, Pennsylvania

1920 - Vedetele de la Hollywood Douglas Fairbanks și Mary Pickford s-au căsătorit.

1939 - Războiul civil spaniol s-a încheiat odată cu capitularea Madridului în fața forțelor generalului Francisco Franco.

1969 - A murit Dwight Eisenhower, comandant al armatei americane, om de stat republican și președinte între 1953-1961. A fost comandant-șef al armatelor aliate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

1979 - Cel mai grav accident nuclear din Statele Unite a avut loc la Three Mile Island, lângă Harrisburg, Pennsylvania. O topire parțială a unuia dintre reactoare a eliberat gaze radioactive în atmosferă, forțând evacuarea locuitorilor.

1985 - Artistul francez de origine rusă Marc Chagall a murit la 97 de ani; poetul francez Guillaume Apollinaire a inventat cuvântul "suprarealist" pentru a descrie opera lui Chagall.

2002 - A murit Billy Wilder, primul regizor de film care a câștigat trei premii Oscar într-un an - pentru "The Apartment" în 1960. A fost un maestru povestitor specializat în partea întunecată a vieții americane. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără "Double Indemnity", "The Lost Weekend", "Sunset Boulevard", "Stalag 17" și "Some Like It Hot".

2003 - Un incendiu distruge istoricul West Pier din Brighton, construit în 1866.

2004 - Actorul și dramaturgul britanic Peter Ustinov, laureat cu Oscar, unul dintre cei mai iubiți povestitori și imitatori din lume, a murit la vârsta de 82 de ani. A câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din filmele "Spartacus" și "Topkapi".

2005 - Aproape 1.000 de persoane și-au pierdut viața în urma unui cutremur cu magnitudinea 8,7 care a lovit insula Nias, în largul vestului Indoneziei.

2007 - Michael Phelps stabilește un nou record mondial de înot în proba masculină de 200 m fluture.

2008 - Prima broască fluorescentă din lume a fost descoperită în Argentina, conform Reuters.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News