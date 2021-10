S-a deschis Dubai Expo 2020. Nordis Group, sponsor oficial pentru participarea României

Nordis Group, singurul dezvoltator de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium din România, susține ca Sponsor Oficial participarea României la Dubai Expo 2020, scrie profit.ro.

„Depunem eforturi masive pentru a implementa în piață o viziune nouă a felului în care construim, trăim și alegem luxul în România. Astfel, susținem un mod de business dinamic și inovator, susținem cu mândrie potențialul turistic al țării, în special prin proiectele hoteliere pe care le derulăm și încurajăm investițiile în România. Există o sinergie între viziunea Nordis și scopul Expo, de a promova inovații și concepte noi care vor modela lumea, și suntem mândri că susținem aceste eforturi la nivel internațional și propagăm imaginea României într-un eveniment iconic mondial”, a declarat Emanuel Poștoacă, Președinte Nordis Group.

S-a deschis Dubai Expo 2020

Pavilionul naţional al României la Expo 2020 Dubai a fost inaugurat vineri, 1 octombrie 2021, de către secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman, şi comisarul general al Pavilionului României la Expo 2020 Dubai, Ferdinand Nagy, în prezenţa Secretarului General al Biroului Internaţional pentru Expoziţii (BIE), Dimitri Kerkentzes, a Preşedintelui Adunării Generale a BIE, Jai-chul Choi, a ambasadorului României în Emiratele Arabe Unite, Adrian Măcelaru, şi a consulului general al României în Dubai, Nicoleta Teodorovici.

Oportunitate pentru România





În deschiderea evenimentului, secretarul de stat Daniela Gîtman a arătat că participarea României la Expo 2020 Dubai reprezintă o bună oportunitate de a interacţiona cu peste 190 de state şi milioane de vizitatori şi de a prezenta viziunea ţării noastre asupra provocărilor generate de schimbările climatice şi de imperativul de protejare a mediului, alături de potenţialul românesc de cercetare, inovare şi dezvoltare, menit să îmbunătăţească viaţa oamenilor şi să contribuie la dezvoltarea societăţii. A adresat participanţilor invitaţia de a descoperi România, cultura, tradiţiile şi frumuseţile sale naturale atât prin materialele expuse în pavilion, cât şi în cursul sesiunilor tematice programate în următoarele luni. Referitor la tema pavilionului naţional, "New Nature" şi la secţiunea din care face parte, Sustenabilitate, secretarul de stat Gîtman a precizat că prezenţa ţării noastre la Expo 2020 Dubai este structurată pe trei piloni: tehnologie, mediu înconjurător şi cultură, care împreună arată relaţia strânsă dintre umanitate şi natură, relaţie care promovează o dezvoltare economică sustenabilă şi inovaţia ştiinţifică. Totodată, demnitarul român a punctat că prin abordarea unor teme precum reducerea impactului negativ asupra mediului, a consumului de energie, a emisiilor de carbon, reciclarea deşeurilor şi aplicarea principiilor economiei circulare, România acţionează în linie cu angajamentele asumate prin Agenda 2030 şi legislaţia Uniunii Europene, continuând astfel să fie un promotor activ al dezvoltării sustenabile.



La rândul său, comisarul general Ferdinand Nagy a precizat că România participă la Expo 2020 Dubai cu un pavilion naţional dezvoltat în jurul conceptului "New Nature", ce sugerează ideea de echilibru fragil între natură şi tehnologie, aducând în atenţia publicului internaţional istoria culturală şi ştiinţifică a relaţiei României cu Natura. Conceptul pavilionului României îşi propune să prezinte vizitatorilor o imagine cât mai coerentă a ansamblului de inter-relaţii dintre mediul înconjurător, resurse, oameni şi comunităţi. În plus, a evidenţiat dimensiunea interactivă a pavilionului, ce oferă vizitatorilor oportunităţi de conectare prin instrumente şi aplicaţii digitale la diversitatea patrimoniului natural şi cultural al României.

Concept nou propus pentru Dubai 2020





Secretarul General al BIE şi Preşedintele Adunării Generale a BIE au salutat conceptul propus de România la această ediţie a expoziţiei mondiale şi au apreciat abordarea creativă propusă în tratarea uneia dintre temele cele mai problematice ale umanităţii, sustenabilitatea.



În marja evenimentului, oficialii români şi reprezentanţii BIE au avut o întrevedere în care a fost evidenţiată şi apreciată contribuţia semnificativă a României atât în activităţile curente ale BIE, cât şi prin participările naţionale de succes la expoziţiile desfăşurate sub egida organizaţiei internaţionale.



Evenimentul de inaugurare a pavilionului naţional s-a încheiat cu un moment artistic susţinut de muzicianul român Zoli Toth, împreună cu grupul de percuţie Young Beats.



Mai multe informaţii despre Pavilionul României la Expo 2020 Dubai sunt disponibile pe site-ul oficial www.romaniaexpo2020.ro/ şi pe pagina de Facebook.

Expo 2020 Dubai, 6 luni





Expo 2020 Dubai se desfăşoară în perioada 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022 sub moto-ul "Connecting Minds, Creating the Future" şi reuneşte participarea a 190 de state şi organizaţii internaţionale, fiind aşteptat un flux de 25 de milioane de vizitatori, prezenţi atât fizic, cât şi în mediul online.



Pavilionul României, cu o suprafaţă de cca. 1.000 mp, ilustrează simbolic operele unor creatori români din domeniile artistic şi al cercetării ştiinţifice, precum Constantin Brâncuşi, George Enescu, Grigore Antipa şi Nicholas Georgescu-Roegen. Acesta înglobează şi interconectează o serie de teme secundare: turism, apă, tehnologie şi educaţie, componente reprezentative pentru România, ilustrate într-o nouă perspectivă. În cadrul conferinţei, au fost prezentate succint secţiunile principale din cadrul pavilionului naţional: CONCEPT & MANIFEST, DESIGN & TRADIŢIE, NATURAL SPOTLIGHT, H2RO. Proiectul Pavilionului se bazează pe o abordare dinamică, integrând modalităţi alternative şi complementare de comunicare cu publicul, mijloacele multimedia jucând un rol esenţial.



Cu un buget multianual de participare (2019 - 2022) în valoare de 26.764.000 RON, Pavilionul României la Expo 2020 Dubai va găzdui un program intens de contacte politice bilaterale, precum şi numeroase evenimente dedicate promovării economice, culturale şi turistice, poziţionând ţara noastră la nivel internaţional ca un promotor dinamic al schimbului de informaţii, soluţii tehnologice sau bune practici.