Rușii au săpat tranșee aproape de Cernobîl, în zona puternic radioactivă a Pădurii Roșii. Unii soldați au suferit afecțiuni din cauza radiațiilor

Videoclipul, care nu este datat și de origine necunoscută, pare să arate imagini cu drone.

Acesta înfățișează un teren care pare săpat, într-un cadru unde apare, în depărtare, și sarcofagul care acoperă locul accidentului nuclear de la Cernobîl din 1986.

Filmarea a fost distribuită de armata ucraineană pe Twitter miercuri.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3