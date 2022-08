Rusia se laudă cu un "câine-robot de luptă", numit armă de ultimă generație, care este, de fapt, o jucărie vândută și în România - Video

Un "câine robot" înarmat cu un lansator de rachete antitanc instalat pe spate a fost prezentat la expoziția de arme "Armata 2022" din Rusia. În timp ce acest lucru era menit să arate starea avansată a tehnologiei Rusiei în rândul colegilor săi, câinele robot pare să fie doar o jucărie chinezească care este disponibilă pentru cumpărare pe Aliexpress.com sau Alibaba, scrie thedrive.com.

În schimb, atunci când l-au prezentat, rușii s-au lăudat că acest "câine-robot M-81" poate duce în spate un lansator de rachete anti-tanc RPG-26 și este dotat cu un dispozitiv optic de ochire. Oficialii din Rusia au mai spus că poate realiza misiuni militare și civile, poate localiza ținte și poate păzi obiective. Însuși Putin l-a numit "un sistem nou de luptă, o armă de înaltă precizie".

Organizată de Ministerul rus al Apărării și deschisă cu o adresă a președintelui rus Vladimir Putin, expoziția se desfășoară între 15 și 22 august la Patriot Park din Kubinka, chiar lângă Moscova. Merită să ținem cont de faptul că Rusia și companiile ruse au o istorie de dezvăluire a a unor arme care par false la expoziția anuală. O demonstrație completă a "câinelui robot" la care se face referire poate fi văzută în video de mai jos.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0