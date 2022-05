Rusia plănuieşte „o victorie pe scară largă în Ucraina până în toamnă"

Surse apropiate Kremlinului şi din interiorul administraţiei Putin au declarat că încrederea s-a răspândit la conducerea Rusiei Unite, partidul politic aflat la putere în ţară, că o victorie pe scară largă în Ucraina este posibilă înainte de sfârşitul anului.

O sursă a declarat: „Îi vom zdrobi (pe ucraineni) în cele din urmă. Totul se va termina probabil până la toamnă”.

Conducerea Rusiei are praguri "minime" şi "maxime" pentru a declara o "operaţiune militară specială" de succes şi finalizată în Ucraina, au declarat sursele.

Minimul necesar pentru a declara victoria este capturarea completă a regiunii Donbas, potrivit surselor, în timp ce obiectivul maxim ar fi capturarea Kievului.

Editorul ediţiei în limba engleză a publicaţiei Meduza, Kevin Rothrock, a declarat că raportul sugerează că Ucraina pierde "războiul informaţional" pentru prima dată de la invazie.

Oficialii de la Kremlin sunt, de asemenea, sceptici că ţările occidentale pot susţine sprijinul financiar şi militar masiv acordat Ucrainei dacă războiul se prelungeşte, relatează site-ul.

O altă sursă a declarat: „Mai devreme sau mai târziu, Europa va obosi să ajute. Este vorba atât de bani, cât şi de producţia de arme de care au nevoie pentru ei înşişi. Mai aproape de toamnă, vor trebui să negocieze (cu Rusia) pe gaz şi petrol, înainte de sosirea sezonului rece”.

Potrivit Mediafax, nu a fost posibilă verificarea independentă a acestor informaţii.

Pentagonul nu exclude posibilitatea de a oferi armatei ucrainene lansatoare multiple de rachete pentru a contracara avansul trupelor ruse în estul Ucrainei, aşa cum a relatat mai devreme postul CNN, transmite vineri agenţia EFE.

Confirmarea că un astfel de ajutor militar este luat în calcul la Washington a venit din partea purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, care a menţionat la o conferinţă de presă că Departamentul american al Apărării are cunoştinţă de faptul că armata ucraineană are nevoie de sisteme de artilerie cu rază lungă de acţiune după ce Rusia şi-a concentrat ofensiva militară în partea de est a Ucrainei şi a început să facă progrese acolo.



Fără a preciza totuşi dacă în final va fi furnizat Ucrainei acest tip de armament cerut insistent de Kiev, John Kirby a spus că ucrainenii au cerut în privat şi public sisteme de lansatoare multiple de rachete, adăugând că Pentagonul are o comunicare constantă cu ei asupra nevoilor lor privind armamentul.



El a amintit că, de când a început agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei în februarie, Statele Unite au livrat Ucrainei 10 pachete de ajutor militar şi în prezent este în pregătire cel de-al 11-lea.



Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a recunoscut faptul că trupele ruse înaintează tot mai mult în Donbas, în estul Ucrainei.



Unul dintre consilierii preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoleak, a declarat vineri mai devreme că Rusia foloseşte cele mai distructive arme ale sale care nu sunt nucleare, precum lansatoarele multiple de rachete termobarice. Prin urmare, acesta a reafirmat că Ucraina are nevoie să primească din partea Statelor Unite lansatoare multiple de rachete HIMARS, obuzierele oferite până în prezent de SUA armatei ucrainene având o rază de acţiune inferioară acestor lansatoare.



Washingtonul s-a arătat până în prezent reticent să transfere Ucrainei lansatoare multiple de rachete, care au o rază de acţiune de până la 500 de kilometri, de teama că Ucraina ar deveni astfel capabilă să efectueze bombardamente adânc în interiorul teritoriului rus şi ar putea escalada astfel conflictul.



Tot vineri, postul CNN a relatat, citând responsabili de la Washington, că preşedintele Joe Biden ar fi acceptat în cele din urmă ca noul pachet de ajutor militar destinat Kievului să cuprindă şi astfel de lansatoare, dar acestea ar putea fi lansatoare HIMARS în versiunea mai uşoară, cu o rază de acţiune de până la 300 de kilometri. Dar chiar şi acestea ar permite Ucrainei să lovească mai uşor ţinte în interiorul Rusiei, notează Agerpres.

