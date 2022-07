Rusia înlocuiește mobilierul Ikea cu cel produs de prizonieri: ”Mai bun și mai ieftin”

Mobilierul produs de deținuți îl va înlocui pe cel al IKEA, care a părăsit Rusia după invadarea Ucrainei. Înainte ca președintele Vladimir Putin să inițieze ceea ce el a numit o ”operațiune specială”, multinaționala suedeză a angajat aproximativ 15.000 de oameni în Federație, a zecea piață ca mărime, dar acum își reduce activitățile și vinde stocurile rămase după ce și-a suspendat activitatea în martie, scrie Today.

Aproximativ 30 de colonii de închisori din șapte regiuni au semnat contracte de producție de mobilă în valoare de 3,5 milioane de ruble (aproximativ 57.000 de euro) la un târg recent de locuri de muncă din închisoare, potrivit unui raport al Oblastnaya Gazeta , un ziar al orașului Ural Ekaterinburg.

De la începutul anului, numai coloniile penitenciare din regiunea Ural au semnat contracte municipale și de stat în valoare de 600 de milioane de ruble (aproape 10 milioane de euro).

Oficialii penitenciarului spun că aceste produse le depășesc pe cele de la Ikea atât la preț, cât și la calitate.

"Coloniile noastre penitenciare sunt mai mult decât capabile să înlocuiască Ikea. Dacă le comparăm, calitatea mobilierului nostru este mai mare, iar prețurile sunt mai mici", a declarat Ivan Sharkov, șeful serviciului penitenciar din regiunea Sverdlovsk, pentru ziarul rus Urals.

Potrivit Serviciului Regional de Penitenciare, cea mai mare parte a mobilierului produs în aceste colonii penitenciare este furnizată clienților guvernamentali și companiilor deținute de stat.

Autoritățile ruse au extins recent programele de muncă în închisoare, inclusiv pentru a aborda deficitul de forță de muncă, scrie Moscow Times, amintind că, în februarie, serviciul federal penitenciar a anunțat crearea de centre corecționale pentru condamnări pentru prima dată sau pentru cei responsabili de infracțiuni minore.

La acea vreme, intenția de a reconstrui lagărele de muncă, cum ar fi gulagurile din epoca sovietică, a fost respinsă.

”Dar nu vor fi gulagi, vor avea condiții noi și decente”, a asigurat șeful de atunci al sistemului penitenciar, Alexander Kalashnikov. La un târg recent de la Ekaterinburg, în Urali, au fost scoase la vânzare mărfuri în valoare de 3,5 milioane de ruble (58 de mii de euro) produse în 30 de închisori din șapte regiuni rusești. Cu toate acestea, nu este clar ce condiții de muncă sunt impuse deținuților.

"În ultimele luni, situația cu procesele de afaceri și lanțurile de aprovizionare din întreaga lume s-a deteriorat semnificativ. Având în vedere acest lucru, nu vedem posibilitatea reluării vânzărilor în viitorul apropiat. Ca urmare, grupul Inter IKEA a decis să reducă amploarea afacerilor în Rusia. Aceasta este o decizie dificilă, dar credem că este necesară.", a spus compania într-un comunicat.

Afacerea cu amănuntul a IKEA în Rusia „rămâne în pauză”, ceea ce va presupune optimizare, care, printre altele, va afecta mulți angajați. Compania va vinde angajaților și clienților bunurile de uz casnic care se află acum în depozite.

Cele patru fabrici IKEA din Rusia vor fi vândute





În plus, IKEA va reduce numărul de angajați din propriile fabrici și va începe procesul de găsire de noi proprietari pentru toate cele patru fabrici din Rusia - în regiunile Leningrad, Kirov, Moscova și Novgorod.

După cum s-a raportat, din 4 martie, IKEA a suspendat vânzările în magazinele fizice și cele online pe piața rusă, precum și producția la fabricile sale din Rusia.



În Rusia, IKEA are 14 magazine în centrele comerciale Mega, mai multe magazine IKEA City și studiouri de design. În plus, compania are patru fabrici în Federația Rusă: în Esipovo (regiunea Moscova), Tikhvin (regiunea Leningrad), Veliky Novgorod și oraș. Krasnaya Polyana (regiunea Kirov).

În anul fiscal 2021 (din septembrie 2020 până în august 2021), IKEA a avut o creștere a vânzărilor în Rusia cu 31%. Veniturile Ikea Dom LLC (care operează magazine IKEA în Federația Rusă), conform RAS, în anul calendaristic 2020, au crescut cu 6,7%, la 123,1 miliarde de ruble.

