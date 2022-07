Rusia a bombardat Harkov. Ucraina a distrus podul de pe Nipru, linie cheie de aprovizionare pentru Hersonul ocupat de ruși - Video

„Explozii în zona podului Antonivski”, au transmis forțele armate ucrainene într-o postare pe Telegram cu puțin înainte de miezul nopții, atașând un video care ar arăta un baraj de lovituri.

Reporterul publicației Kiev Independent, Illia Ponomarenko, a postat pe Twitter, marți seara: „Se pare că avem o altă lovitură grea ucraineană asupra podului Antonivski, linia cheie de aprovizionare rusă în Hersonul ocupat”.

Reportedly, we have another heavy Ukrainian strike upon the Antonivsky Bridge, the key Russian supply line in occupied Kherson.

This begins to look A LOT like the thing everyone is expecting.https://t.co/fa8nQs6zv5