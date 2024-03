Roxana Nemeș și-a cerut soțul în căsătorie de trei ori, după doar un an de relație: "Eram foarte hotărâtă. Nu a fost să fie atunci"

"Ne-am întâlnit în vârf de munte, la Bâlea Lac. A fost o situație interesantă. Nu puteam atunci să fim într-o relație, nici nu s-a pus problema, adică ne-am cunoscut în vârf de munte. El avea o filmare pentru un fillm, iar eu aveam un concert.

El fiind cu o echipă foarte mare de fillmare a zis ‘Cânți în seara asta?. El nu mă știa. A auzit că o să cânt. A venit la mine și mi-a spus că vrea să meargă cu echipa unde urma să cânt eu. Mi-a cerut numărul atunci, că trebuia să vină cu echipa. Mi-a plăcut de el, știa ce vrea. A fost dintotdeauna foarte hotărât.

Nu i-am dat numărul, i-am spus cum sunt pe Facebook, că atunci nu era Instagram sau TikTok, să-mi scrie acolo. Nu mi-a scris, dar au venit direct. A fost frumos. Am simțit ceva ce nu am mai simțit niciodată. L-am cunoscut la 25 de ani", a povestit Roxana Nemeș în podcastul lui Jorge, scrie viva.ro.

"L-am cerut în căsătorie de trei ori"

"M-a chemat cu snowmobilul și eu am acceptat, iar în momentul în care l-am luat în brațe am simțit că el este bărbatul meu. Nu am simțit în viața mea asta. În mintea mea am spus că el este bărbatul meu, nu pot să explic. Ne-am căsătorit după ani de zile, dar eu am simțit în toți anii aceștia că el e. Noi am luptat foarte mult pentru familia asta", a mai spus artista.

"L-am cerut în căsătorie de trei ori, mai în glumă sau mai în serios, asta la începutul relației. Eram foarte hotărâtă, dar la un an de când ne-am cunoscut. Nu terminăm până mâine dacă stau să povestesc. Nu te gândi că m-am dus la el, dar când venea vorba… Nu a fost să fie atunci", a povestit Roxana Nemeș

Visul i s-a împlinit abia după șase ani de relație, când, de această dată, soțul ei a fost cel care a cerut-o în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit în 2021.

