Roxana Ghiță, probleme după Survivor: Am avut o cădere psihică. Trebuie să mă operez

"Am avut o cădere psihică"

"La început, boost-ul ăsta de persoane care te cunosc și te recunosc pe stradă și te bagă în seamă… A fost foarte ciudat pentru mine pentru că am venit dintr-un loc unde eram cea mai normală persoană (râde – n.r.), socializam cu prietenii, cu alți oameni... Eu sunt o persoană sociabilă, dar nu m-aș fi gândit vreodată că o să am atâția oameni care mă susțin sau oameni care-mi dau “hate”.

În prima perioadă mi-a plăcut foarte tare, după care a început ușor, ușor să nu-mi mai placă neapărat ce a venit. Mie, la Survivor, mi-a plăcut experiența. Nu mi-a plăcut neapărat că a fost o emisiune TV. Și… am avut o cădere psihică la un moment dat, în iulie-august. Și am închis conturile de social media. Mă simțeam foarte toxic înainte, după care s-a remediat… Începuse să-mi scadă followersii… Simt că m-a rănit destul de mult social media și toate chestia asta de faimă și "vedetisme"...", a spus Roxana Ghiță pentru ciao.ro.

"Trebuie să mă operez"

"Am avut și eu dereglări hormonale, în prezent sunt ok. Am abordat niște remedii naturiste, am consumat diferite semințe. Mi s-a mai întâmplat o dată să mă dereglez hormonal destul de rău. În viața mea de zi cu zi, fiind instructor de fitness, fac foarte mult sport… Sunt ok acum. Mai am niște probleme medicale de rezolvat. Trebuie să mă operez, nu am reușit să fac asta până acum. Am făcut hernie inghinală, după Survivor. Dar nu am apucat să mă operez pentru că a trebuit să iau clase, la cluburile de fitness la care lucrez, și în continuare nu am timp să-mi iau liber o perioadă pentru asta. Știu că nu e bine… la un moment dat o să fac și asta", a mai spus fosta concurentă.

Roxana Georgiana Ghiță este pasionată de sport, a practicat de-a lungul anilor rugby, înot, tenis, kickboxing, baschet, schi. A fost olimpică la matematică, dar a decis să își urmeze marea pasiune: pictura. A intrat la Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură, dar a renunțat după doi ani, pentru a se dedica sportului. În prezent face cursuri de Performanță a Sportului și Coaching în Anglia și este instructor de fitness, scrie click.ro.