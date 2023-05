Rotativa guvernamentală se amână. Marcel Ciolacu: "În acest moment agenda românilor nu mai coincide cu cea politică" 

Președintele PSD spune că în acest moment România se confruntă cu mai multe crize, iar prioritatea decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicale, dar și reforma pensiilor speciale.

"De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor. De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale.

Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată.Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării," a anunțat Marcel Ciolacu.

Greva din învățământ. Sindicatele anunță că acceptă orice negociere cu Guvernul României

Sindicatele din Educaţie anunţă că vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României, care este singurul ce poate detensiona situaţia din învăţământ.



"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României. Din anul 2021, am tras foarte multe semnale de alarmă, am trimis zeci de scrisori şi comunicate, am organizat mai multe acţiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuţiile nu au avut rezultatul aşteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate", se menţionează într-un comunicat al celor trei organizaţii sindicale.



Potrivit sursei citate, din anul 2021 şi până în prezent, când s-a luat decizia declanşării grevei generale, au avut loc o serie de acţiuni de protest.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News