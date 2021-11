Românii îşi pot încerca norocul la jocurile loto şi prin intermediul terminalelor de plată Qiwi

'Loteria Română a încheiat un parteneriat cu Qiwi România SRL care este parte componentă a grupului Qiwi Plc, prezent în 23 de ţări ale lumii. Qiwi şi-a început activitatea în România în anul 2009 şi este una dintre cele mai importante companii în domeniul plăţilor instante prin intermediul terminalelor de plăţi cash-in cu autoservire.

Compania deţine o reţea de terminale de plată, cu acoperire naţională, amplasate în reţele de retail modern şi oferă posibilitatea achitării serviciilor, fără comision, a peste 100 de furnizori locali şi internaţionali', se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

Prețul biletelor este același

Preţul biletelor pe care jucătorii le achiziţionează prin intermediul terminalelor de plată Qiwi este acelaşi cu cel din agenţiile loto iar câştigurile pentru biletele jucate la terminalele de plată Qiwi se achită, ca şi în cazul biletelor jucate în agenţiile loto, atât prin agenţiile loto proprii cât şi prin punctele de vânzare autorizate de Loteria Română, pe baza prezentării biletului de joc câştigător.

Lista locaţiilor în care sunt amplasate terminalele de plată QIWI este disponibilă pe site-ul www.qiwi.ro precum şi pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro.

'Jocurile loto sunt din ce în ce mai accesibile pentru jucătorii noştri care au încă o posibilitate să-şi încerce şansa în siguranţă pentru sănătatea lor. Consider că noul parteneriat reprezintă încă o reuşită în strategia de dezvoltare a reţelei de vânzare a Loteriei Române, potrivită cu nevoile jucătorilor şi cu tendinţele actuale.

Dacă la preluarea mandatului meu, la începutul anului 2020, reţeaua de vânzare număra puţin peste 1.900 de locaţii, astăzi, Loteria Română este prezentă în peste 19.000 de locaţii', a declarat Sebastian-Iacob Moga, director general CN Loteria Română S.A.

Au luat premiile Loteriei Române. S-a câștigat din nou la Joker

Premii de sute de mii de lei au fost acordate din nou de Loteria Română, la jocurile de duminică.

Loteria Română a acordat duminică noi premii mari la jocurile sale. Mai mulți norocoși au câștigat la jocul Joker, dar potul cel mare de peste șase milioane de euro este în continuare disponibil.

La tragerea Joker de duminică, 7 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 348.660,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Târgovişte şi i-a adus posesorului acestuia, pe lângă premiul de categoria a II-a şi cinci câştiguri de categoria a IV-a, in total 353.632,96 lei.



La tragerea Joker de duminică, 7 noiembrie, s-au înregistrat, de asemenea, două câştiguri de categoria a III-a în valoare de 80.559,48 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie din Oradea şi cel de-al doilea la o agenţie din sectorul 3, Bucureşti. Posesorul celui de-al doilea bilet a obţinut pe lângă câştigul de categoria a III-a şi trei câştiguri de categoria a V-a, şase câştiguri de categoria a VII-a şi trei câştiguri de categoria a VIII-a, în total 81.855,51 lei.

Report la Joker la categoria I de peste 6,22 milioane de euro

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 30,79 milioane lei (peste 6,22 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 171.200 de lei (peste 34.600 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de peste 418.100 de lei (peste 84.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 60.400 de lei (peste 12.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 31.300 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,86 milioane de lei (peste 377.200 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 2,73 milioane lei (peste 551.600 de euro).

Joi, 11 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 7 noiembrie, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei. Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15.