Românii din Londra au sărbătorit încoronarea cu mici, Kurtos Kolacs, muzică şi costume tradiţionale

Numeroşi români stabiliţi în Marea Britanie au înfruntat sâmbătă ploaia mocănească într-un parc din apropierea Londrei şi au petrecut cu mici, cârnaţi, kurtos kalacs, papanaşi, cozonaci şi muzică tradiţională încoronarea regelui Charles al III-lea pe care îl consideră "cel mai mare ambasador al României pe meleagurile britanice".



Adunaţi în Centenary Park din Harrow, la circa 20 de kilometri de centrul Londrei, reprezentanţi ai comunităţii de români din regiunea administrativă Greater London au îmbrăcat costume populare, au încins grătarele şi au pregătit tarabele cu produse româneşti încă de dimineaţă, în timp ce Charles şi soţia sa, Camilla, părăseau Palatul Buckingham şi se îndreptau spre Westminster Abbey, pentru a fi unşi rege şi regină, scrie Agerpres.

Pe tarabe, mâncare din România, dar şi icoane, păpuşi şi cărţi în limba română





Urmărind în paralel ştirile despre încoronare, zeci de români originari din diverse colţuri ale ţării noastre au expus pe tarabe brânzeturi tradiţionale, mici, cârnaţi, kurtos kalacs, papanaşi, cozonaci, prăjituri, siropuri naturale, dar şi icoane, păpuşi, bijuterii şi accesorii realizate manual şi cărţi în limba română, în cadrul Festivalului RoConect.



"Ne bucurăm pentru noul rege, Charles al III-lea, şi îl onorăm pentru că, într-adevăr, este cel mai mare ambasador al României pe meleaguri britanice. Tot timpul a vorbit atât de frumos despre ţara noastră şi a prezentat unicitatea şi frumuseţea ei, iar în plus are rădăcini româneşti, care ajung până la Vlad Ţepeş. Aşa că suntem, într-un fel, rude şi noi îl considerăm 'unchiaşul' nostru", a declarat pentru AGERPRES Ştefania Banu, stabilită în Marea Britanie din 2010, organizatoarea RoConect, "un proiect făcut de români pentru români", iniţiat în 2020, al cărui festival a ajuns la cea de-a şasea ediţie. De data aceasta, o ediţie... regească, în "Mica Românie", aşa cum mai este cunoscut Harrow. "După ultimele statistici realizate după Brexit, aici în zonă ar fi peste 40.000 de români. Cât oraşul meu natal, Mangalia", a glumit ea.



Unul dintre românii prezenţi la festival a fost Florin Văsâi, originar din Focşani, stabilit în Marea Britanie cu familia de opt ani. "Prin ceea ce facem încercăm să îi facem pe românii de aici fericiţi. Aducem în Anglia produse tradiţionale de la mici întreprinzători, precum specialitatea casei, produsele de Pleşcoi sau brânzeturi, şi sprijinim astfel business-ul lor din România şi, de asemenea, dăm şansa românilor din diaspora să simtă gustul de acasă. Ne bucurăm că la fiecare ediţie reuşim să îi scoatem pe români din case, că îi ajutăm să păstreze din tradiţiile din ţara noastră", a spus el.

"Britanicii sunt clienţi curioşi, dar românii sunt cei fideli"





Două românce din zona Moldovei, Maria şi Simona, stabilite în Marea Britanie de 17, respectiv 15 ani, au adus "reţetele bunicii" în Marea Britanie. "Noi respectăm reţetele bunicii în mica noastră afacere şi preparăm aici prăjiturile copilăriei, cozonaci moldoveneşti, cornuleţe şi multe altele. Britanicii sunt clienţi curioşi, dar românii sunt cei fideli. Torturile-savarină sunt preferatele britanicilor şi eclerele, dar cele mai multe comenzi vin de la români", a spus Simona pentru care ziua încoronării este una specială. "Ploaia nu ne lasă să ne bucurăm deplin de moment, dar este totuşi un moment superb", a adăugat ea.



La festival au fost prezente şi brânzeturi preparate după reţete româneşti din lapte de la vaci din ferme din Marea Britanie. "Am adus caş proaspăt, telemea de mai multe feluri, urdă, caşcaval afumat, brânză cu diverse condimente, toate pregătite într-o făbricuţă a noastră, în parteneriat cu o firmă britanică de unde preluăm laptele neprocesat. Vindem pe bază de comenzi, dar şi în magazine şi, de asemenea, mergem la târguri unde prezentăm produsele tradiţionale româneşti", a declarat George Laurenţiu Tilea originar din judeţul Argeş şi stabilit în Marea Britanie din 2015.



"Am venit de trei ani în Marea Britanie, în timpul pandemiei, să facem aici ceea ce în România făceam de 20 de ani, adică kurtos kalacs", a declarat la rândul său Octavian din Braşov. Ne adresăm în special românilor, dar britanicii sunt şi ei curioşi să încerce acest preparat, iar faptul că regele iubeşte România nu mă face decât să mă simt bine şi mai încrezător, mai în siguranţă", a spus el.



Vedetele oricăror târguri cu produse tradiţionale româneşti sunt, şi în Marea Britanie, micii. "Britanicii sunt foarte receptivi la preparatele româneşti şi sunt foarte încântaţi în special de mici, dar şi de produsele afumate, şi chiar avem unii clienţi care sunt fani", a declarat Ioana Bolache din Oituz, Bacău, mutată la Londra de 10 ani, prezentă la festivalul RoConect din ziua încoronării cu produse bazate pe reţete tradiţionale.



"Ne bucurăm să îi facem fericiţi pe românii care locuiesc în zonă, să le oferim ce avem noi mai bun, ca să se simtă mai aproape de casă, mai ales în această zi specială. Acest business l-am început acum cinci ani împreună cu soţul meu şi avem aici angajaţi români, magazine româneşti şi măcelărie românească", a declarat ea alături de un costum popular din Oituz, lucrat manual, vechi de 50 de ani. "Este un costum de nuntă, a fost al bunicii. I-am trimis poze şi se bucură că l-am expus aici", a adăugat Ioana Bolache.



Mirosul de mici şi kurtos kalacs, dar şi sonorităţile muzicii tradiţionale româneşti, au ademenit, de asemenea, britanici, persoane de alte naţionalităţi, dar şi români aflaţi în vizită în Marea Britanie. Printre aceştia s-au numărat şi Mihaela Toma, medic dentist din Innsbruck, stabilită în Austria de 20 de ani. "Am venit special pentru acest acest târg, cu ocazia încoronării, şi de aici mi-am cumpărat suveniruri, să duc acasă la mama, în Austria, pentru că ne e dor de România", a spus ea.



Deşi vremea nu a ţinut nici cu mulţimile adunate la Londra pe traseul procesiunilor ocazionate de încoronare, nici cu românii prezenţi la festivalul de sâmbătă, voia bună nu a lipsit, iar unii dintre cei prezenţi au lăsat umbrelele deoparte şi au dansat pe melodii populare româneşti interpretate de Irinuca Neagu, în vârstă de 14 ani, sosită la petrecere cu părinţii, de la două ore distanţă.



Pentru unii români stabiliţi în Anglia, pasiunea pentru produsele tradiţionale din România a devenit al doilea job, aşa cum este cazul lui Constantin din Sibiu, care locuieşte în Anglia de zece ani. "Eu lucrez altceva, am o companie de transport, dar pasiunea pentru gătit s-a transformat într-un mic business, la târgurile RoConect, unde britanicii sunt uimiţi şi încântaţi de produsele tradiţionale româneşti şi, după ce le gustă, revin. În ziua asta, a încoronării, îmbinăm vremea ploioasă din Anglia cu felul în care ne simţim noi cel mai bine, cu oameni frumoşi şi cu voie bună", a spus el.



Printre vizitatori s-a numărat şi politicianul britanic Gareth Thomas, membru al Parlamentului pentru Harrow West, care are o relaţie strânsă cu românii din Harrow şi vine des la astfel de evenimente.



Ce aşteptări au românii de la noul rege al Marii Britanii? "Ne dorim să ducă mai departe şi la aceleaşi standarde moştenirea mamei sale, Elisabeta a II-a, care a fost o regină foarte iubită", a declarat Ştefania Banu.



Charles al III-lea, de 74 de ani şi soţia sa, Camilla, de 75 de ani, au fost încoronaţi sâmbătă, la Westminster Abbey din Londra ca regi ai Regatului Unit şi Irlandei de Nord.



La ceremonie au fost prezenţi 2.300 de invitaţi, demnitari străini, vedete, reprezentanţi ai nobilimii, lideri politici şi reprezentanţi ai societăţii civile.



Charles al III-lea a devenit rege al Regatului Unit şi al altor 14 ţări din Commonwealth, în septembrie, după moartea mamei sale Elisabeta a II-a, la vârsta de 96 de ani.

