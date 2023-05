Românii aleg stațiunile montane și balneare. Vânzările au crescut cu aproape 50% în primele patru luni din 2023

Numărul românilor care au ales pachete turistice la munte și în stațiuni balneare a crescut puternic în primele patru luni ale anului, demonstrând revenirea turismului românesc în perioada post-Covid-19. Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2023 s-a înregistrat o creștere a rezervărilor în stațiuni montante și balneare cu aproape 50%, față de perioada similară a anului trecut. Datele sunt oferite de Bibi Touroperator, unul dintre cei mai importanți touroperatori specializați exclusiv pe oferte turistice în România.

Tariful mediu al unui sejur montan contractat în primele 4 luni ale anului a fost de 535 de lei, în creștere cu 28% în comparație cu prețul mediu al unui sejur rezervat în primele patru luni ale anului trecut. Durata media a unui sejur în destinațiile montante a rămas aceeași, de 3 zile. Topul destinațiilor montane este condus de Sinaia, Poiana Brașov și Predeal.

În ce privește segmentul balneo, prețul mediu al unui sejur rezervat în ianuarie-aprilie 2023 a fost de 1.050 lei, în creștere cu 16% față prețul mediu în ianuarie – aprilie 2022. Durata medie a unui sejur a rămas neschimbată, de 4 nopți. Top 3 destinații balneo sunt în acest an Băile Felix, Călimănești Căciulata și Băile Herculane.

”Turismul în stațiuni montane și balneo din România a crescut puternic în primele 4 luni ale lui 2023 față de aceeași perioadă a anului trecut. Odată cu depășirea pandemiei, fie că vorbim de practicarea sporturilor de iarnă sau de activități de relaxare și tratament, românii regăsesc în număr din ce în ce mai mare oportunitățile și ofertele pe care chiar țara noastră le pune la dispoziție, ceea ce este desigur îmbucurător”, a declarat Adrian Voican, președinte Bibi Group4Travel.

Hotelierii de la munte și balneo îi așteaptă de altfel pe români cu pachete speciale și în perioada minivacanței de 1 iunie și Rusalii. Pe Valea Prahovei mai sunt disponibile oferte cuprinse între 600 lei/persoană pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 3* cu mic dejun inclus și 1.600 de lei/persoană tot pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 5* cu mic dejun și acces la zona spa. În Băile Felix, un sejur de 3 nopți în aceeași perioadă la un hotel de 3* costă 550 lei/persoană, cu mic dejun și acces la piscină, iar la un hotel de 5* ajunge la 3.100 lei/persoană sejur de 4 nopți, cu demipensiune, prânz festiv, programe de divertisment și acces la zona spa.

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru Bibi Group4Travel, este unul dintre cei mai importanți touroperatori de pe piața locală specializați EXCLUSIV pentru România. De numele BIBI se leagă implementarea pentru prima dată a conceptului "Înscrieri Timpurii", realizarea volumului Bibi Encyclopedia - the Big Book of Romanian Travel si a colecției Bibi 100 cataloage hibride cu vacante in România. Bibi Touroperator, numărul 2 în topul național al CNIPMMR 2022, este parte a grupului BIBI, un brand românesc creat în urmă cu peste 30 de ani, care are activități în domeniile turism și HORECA.

