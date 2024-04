România participă la Bienala de la Veneția. Raluca Turcan, ministrul Culturii: Suntem mai bogați cultural și sufletește

„Suntem mai bogați cultural și sufletește cu fiecare participare la Bienala de Artă de la Veneția, iar fiecare artist român, care expune la unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din lume, adaugă o nouă și frumoasă pagină în memoria #culturală a României.

Am participat la vernisajul expoziției “Ce este munca/What Work Is”, artistul Șerban Savu, sub îndrumarea curatorului Ciprian Mureșan, proiectul care reprezintă România la ediția din acest an a Bienalei de Artă.

Participarea României la Bienala de la Veneția este o declarație constant reînnoită de apartenență la #cultura europeană și mondială.

În același timp, suntem prezenți la acest eveniment pentru că avem încredere în puterea transformatoare a culturii, în capacitatea ei de a crea punți peste granițe, de a conecta oameni, trăiri și idei, de a descoperi firescul, dar și ineditul din noi toți.

Ne-am dorit și am reușit să fim mai aproape de scena mondială, prin intermediul acestui proiect cultural #românesc, iar Ministerul Culturii a susținut pregătirea și participarea României la Bienala de Artă de la Veneția.

Am văzut în acest proiect al lui Serban Savu o călătorie în timp, care reconstituie un trecut apăsător și ne prezintă o Românie care își caută ritmul într-o nouă epocă istorică. Cele 45 de lucrări expuse în Pavilionul României din Giardini della Biennale ne invită să reflectăm la relația interesantă dintre muncă și petrecerea timpului liber, dintre individ și colectiv, dintre realitate și propagandă.

Îl felicit pe Șerban Savu, artistul ale cărui lucrări vorbesc despre realitățile sociale și personale, și mă bucur să văd o colaborare atât de frumoasă între artiștii din România și Atelier Brenda din Bruxelles în cadrul Bienalei de Artă de anul acesta!

Îi felicit, de asemenea, pe curatorul acestei expoziții excepționale, Ciprian Mureșan, și pe comisarul României pentru participarea la cea de-a 60-a ediție a Bienalei, doamna Ioana Ciocan, care, prin munca și ideile lor, au reușit să ofere întregului public acest proiect cultural remarcabil! Îi mulțumesc E.S. doamnei ambasador Gabriela Dancău pentru prezență și contribuția activă și relevantă la dezvoltarea relațiilor româno-italiene, inclusiv sub aspect cultural!

Acest lucru arată angajamentul nostru comun în promovarea artei ca mijloc de consolidare a legăturilor culturale dintre #România și #Italia.Mulțumesc tuturor pentru implicarea și sprijinul acordat în promovarea culturii și #artei românești în cadrul Bienalei de Artă de la Veneția! Invit iubitorii de artă să descopere acest proiect excepțional!”, a fost mesajul Ralucăi Turcan.

