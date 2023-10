Românca din spatele Festivalului de Film Românesc de la Londra. Povestea unor succese culturale românești în Marea Britanie

Ramona Mitrică a ajuns la Londra în 1999 ca atașat cultural al Ambasadei României în Marea Britanie. În 2002, a devenit directorul Centrului Cultural Românesc și al Fundației Rațiu din Londra – două organizații britanice din sectorul independent. În 2008 a înființat Profusion International Creative Consultancy și, în 2011, a lansat programul editorial Profusion Publishers.

„Sunt aproape 25 de ani de când promovez cultura română în Marea Britanie.”

Începuturile au fost dificile și cu resurse puține, după cum mărturisește Ramona. Traducătoarea subliniază faptul că vizibilitatea culturii române a crescut și este de părere că fiecare român, prin contribuția lui, face imaginea comunității.

„Când am sosit eu la Londra, eram maxim cincizeci de mii de români în toată Marea Britanie, cei mai mulți dintre noi fiind stabiliți în capitală. Imaginea comunității noastre s-a schimbat mult de atunci iar vizibilitatea culturii române este cu mult mai mare acum. Noi facem imaginea comunității, în primul rând. Fiecare dintre noi, prin contribuția noastră.” Astăzi comunitatea de români este foarte numeroasă, în jur de un milion și jumătate de persoane: doctori, asistente medicale, avocați, oameni de afaceri, arhitecți, IT-iști, artiști, lucrători în construcții și în hoteluri, etc. Comunitatea a crescut și s-a răspândit în localități din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Cele 10 puncte ale exilatului român, remember Ion Rațiu

„M-a interesat să studiez istoria comunității românești din Marea Britanie, în special, precum și a altor comunități românești din lume. Printre materialele de arhivă studiate, am descoperit și cele „10 porunci ale exilatului romȃn” citite de Ion Raţiu la primul congres al UMRL (Uniunea Mondială a Românilor Liberi) de la Geneva, din 1984. M-am gândit mult la ele, în special la punctele 5 – 8:

5. Susține instituții românești din diaspora oricât de modeste şi imperfecte ar fi.

6. Nu critica niciodată, nici măcar „prietenește“, pe românul care se străduiește să apere sau să promoveze cauza națională. Fă tu mai bine.

7. Nu aduce nici o critică, nici măcar „constructivă“ semenului tău care luptă. Critica ta să se afirme prin faptă; făcând mai mult și mai bine decât face el.

8. Fii totdeauna conștient că gelozia, invidia și calomnia constituie ultimul refugiu omului frustrat şi slab care nu mai are nici țară și nici poziție în societate. Nu te lăsa pradă acestor sentimente inferioare.”

„Eu mi-am început activitatea în antreprenorialul cultural după mulți ani în care am fost aproape de acest fenomen. Cum aveam să descopăr curând după sosirea mea la Londra, venisem din România cu un spirit competitiv maxim și cu o disciplină pentru dialog minimă. Aveam mult de învățat de la noua cultură pe care o îmbrățișam cu toată forța și unde îmi doream foarte tare să reușesc.”

Ramona Mitrică

Profusion International Creative Consultancy

Primele evenimente culturale pe care le-a organizat în Marea Britanie au fost o conferință de literatură la British Library (cu scriitorii Alan Brownjohn, Jessica Douglas-Home, Dennis Deletant) și un concert de muzică clasică la Wigmore Hall (cu Remus Azoiței – vioară și Eduard Stan – pian).

Apoi, un alt eveniment important la care a lucrat, a fost organizarea unui schimb cultural între două capitale culturale europene: Sibiu (2007) și Liverpool (2008). „În toamna lui 2008 am adus la Liverpool două spectacole de la Teatrul Radu Stanca din Sibiu (Așteptându-l pe Godot – regia Silviu Purcărete și Balul – regia Radu Nica). Tot atunci am organizat o conferintă pe tema migrației, cu cercetărori români și britanici (Mike Phillips, Alex Drace-Francis, Ruxandra Trandafoiu etc.), și un concert cu violonistul Bogdan Văcărescu și Paprika Balkanicus. Mi-aduc aminite că în acea perioadă era și expoziția lui Adrian Ghenie la Tate Liverpool și ne-am bucurat de prezența artistului acolo.”

Culture Power și primi autori români traduși

În perioada 2000 – 2015, în special, mulți tineri români au ajuns în Marea Britanie pentru studii de licență, masterate și doctorate, pentru programe de cercetare și pentru a-și dezvolta cariera profesională, povestește Ramona care a organizat pentru ei multe evenimente publice, printre care o serie de conferințe și dialoguri sub numele de “Culture Power”, concerte, expoziții, proiecții etc. Peste o mie dintre acești tineri au beneficiat de burse de studii de la Fundația Rațiu din Londra, în special pentru studii de relații internaționale, politică, istorie, economie, biochimie, antropologie, biometrie, precum și pentru învățământul artistic.

În 2008 a pus bazele Profusion împreună cu Dr Mike Phillips OBE - scriitor, istoric și consultant pe teme culturale și au început să publice seria Profusion Books, în cadrul căreia au apărut volume semnate de autori români, ca Augustin Buzura, George Arion, Stejărel Olaru, Liviu Antonesei.

PROGRAMUL EDITORIAL PROFUSION

Profusion Books ( www.profusion.org.uk ) este o editură britanică independentă care susține literatura română în traducere. Au fost tipărite până acum romane, povestiri, carte document, literatură feminină, debut, literatură noir. Traducerile sunt realizate de Ramona Mitrică împreună cu Mike Phillips și Mihai Rîșnoveanu.

„Susținem importanța creșterii numărului traducerilor, în contextul în care numai aproximativ 11% din cărțile de ficțiune publicate anual în Marea Britanie sunt traduceri. Alegem cărți bune care descriu societatea românească și care ar putea fi de interes pentru cititorul britanic.”

Cărțile sunt disponibile atât în format tipărit cât și în format Kindle. Iată câteva titluri:

-Report on the State of Loneliness (Raport asupra singurătății) de Augustin Buzura

-Attack in the Library (Atac în bibliotecă) de George Arion

-The Innocent and Collateral Victims of a Bloody War with Russia (Victimele inocente și colaterale ale unui sângeros război cu Rusi‪a) de Liviu Antonesei

-Rîmaru – Butcher of Bucharest (Rîmaru – măcelarul Bucureștiului) de Mike Phillips și Stejărel Olaru

„Pentru ca o mică editură independentă ca a noastră să poată crește este nevoie de crearea unul val de interes mai amplu, a unui context mai larg pentru literatura în traducere, pentru literatura europeană, în special.”

Ramona mai este de părere că este nevoie de crearea unui interes mai larg pentru literatura română în traducere. Proiectul editorial al Profusion este un proiect privat, de nișă, realizat exclusiv din fonduri proprii.În afară de Profusion Books, mai sunt încă câteva edituri britanice – mai mari sau mai mici – care publică titluri românești. Cam cinci – șase titluri fiecare, în ultimii zece ani. „Deocamdată este prea puțin pentru a crea un val de interes mai larg. Mai avem încă de construit la acest capitol.” este de părere managerul Profusion. „Întregul context cultural în care funcționăm este grav afectat de pandemie, Brexit, războiul din Ucraina. Este nevoie – printre altele - de multă încredere, entuziasm și pasiune pentru a continua.” susține traducătoarea româncă.

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC de la Londra, de 20 de ani un reper

Anul acesta va fi între 30 noiembrie – 4 decembrie 2023, Curzon Soho. Profusion organizează o ediție aniversară specială: 20 de ani de festival (2003 – 2023). Vor avea loc proiecții de film, premiere și evenimente conexe.

Istoria şi succesul său fac din Festivalul de Film Românesc de la Londra unul dintre evenimentele culturale românești importante ale anului în Marea Britanie. Festivalul a început într-un cinematograf de artă din centrul Londrei şi a crescut constant, având în program un spectru larg de filme în limba română: succese incontestabile, producţii de ultimă oră şi retrospective. Festivalul de Film Românesc: De douăzeci de ani, un reper cinematografic la Londra. Festivalul de Film Românesc de la Londra (FFR) este un eveniment cultural „cu vechime”, un brand care sărbătorește 20 ani de existență. Proiecții speciale vor avea loc între 30 noiembrie – 4 decembrie 2023, la cinematograful Curzon Soho din Londra, în prezența regizorilor și actorilor români invitați.

De asemenea, filme de top din Noul Val românesc sunt prezentate pe platforma online Curzon Home Cinema (CHC, https://homecinema.curzon.com/ ) care oferă iubitorilor de film o serie de filme românești de excepție.

FFR s-a născut în 2003. Noul Val al cinematografiei româneşti s-a ridicat în acelaşi timp, scoțând la lumină actori şi tineri regizori remarcabili. Sprijinit şi inspirat de aceste noi talente, festivalul a devenit din ce în ce mai puternic. Totodată, festivalul a continuat să onoreze cinematografia românească clasică, familiarizând publicul cu vârfurile tradiţiei noastre. La primele ediții, tinerii regizori Cristian Mungiu şi Corneliu Porumboiu, acum premiaţi la Cannes, îşi prezentau filmele de studenţie. Filmul românesc încă nu se bucura de distribuţie în cinematografele britanice, iar interesul publicului abia începuse să se manifeste. Regizorii au rămas alături de festival în toți acești ani și încă le prezentăm filmele, acum în parteneriat cu distribuitorii britanici.

Treptat, ajutat de recunoașterea internațională acordată filmului românesc, precum şi de faptul că marile succese de la Cannes au început să fie cumpărate de case de distribuție britanice, publicul din Marea Britanie a început să fie tot mai interesat de regizorii români şi filmele lor. Filmul românesc continuă să fie tot mai apreciat de public, iar cineaștii români nu dau semne de oboseală – dimpotrivă, produc filme care primesc noi și noi recunoașteri internaționale. Reacția pozitivă a publicului de film a dus la un răspuns pe măsură al distribuitorilor din Marea Britanie. Astfel, partenerii britanici ai Festivalului, cinematografele Curzon și-au arătat interesul pe termen lung în Festival, așteptând anual prezentarea de noi producții și cineaști în cadrul RFF.

„2023, anul în care aniversăm 20 de ani de festival, reprezintă un moment foarte important pentru comunitatea noastră, mai ales ținând cont de creșterea semnificativă a comunităților românești din Marea Britanie. Un eveniment cultural de anvergura și vizibilitatea Festivalului de Film Românesc este o carte de vizită atât de necesară comunității.” susține Ramona Mitrică.

Cele mai recente filme ale noului val

„Festivalul reprezintă pentru multe filme românești o bună ocazie de a fi văzute în Marea Britanie. Există deja un număr important de filme care sunt distribuite prin rețele internaționale specializate (Artificial Eye, Sovereign, New Wave Films, Trinity, Soda Pictures, Dogwoof, Pyramide, Memento, BBF etc.). Există însă și multe alte filme românești care nu au distribuție internațională, dar care merită să fie prezentate publicului din Marea Britanie. Aici intervine Festivalul de Film Românesc în cadrul căruia orice iubitor de film – amator sau specialist – poate vedea atât cele mai recente filme ale Noului Val, cât și filme clasice ale cinematografiei românești. Importanța Festivalului vine și din faptul că este un eveniment care prezintă un peisaj amplu al cinematografiei românești contemporane.”

Ramona Mitrică

Directorul Festivalului de Film Românesc de la Londra

Departamentul Românilor de Pretutindeni este partener al Festivalului

Prin anvergură și prin constanța cu care prezintă cultura națională în centrul Londrei, Festivalul de Film Românesc (FFR) este una dintre cele mai vizibile manifestări de acest tip.FFR este o iniţiativă non-profit, sprijinită financiar de granturi şi sponsorizări. „Festivalul de Film Românesc de la Londra este organizat de compania Profusion International, în parteneriat cu cinematografele Curzon din Londra. În acest an aniversar ne bucurăm, în mod special, de colaborarea cu Departamentul Românilor de Pretutindeni.”

Profusion International ( www.profusion.org.uk ) este o companie de consultanță și management cultural, înființată la Londra în 2008. Profusion oferă mai multe tipuri de servicii și are colaboratori profesioniști din diferite domenii: publicitate, marketing, PR, strategie și politici culturale.

Cinematograful Curzon este un brand emblematic din Marea Britanie, cu o istorie care a început în 1934. Cinematograful a primit și un premiu BAFTA, acordat de Academia Britanică de Film și Televiziune, pentru contribuția remarcabilă adusă la promovarea artei cinematografice. După aproape 90 de ani de la înființare, acest lanț independent include o rețea națională de 17 cinematografe, o casă de distribuție (Curzon Artificial Eye) și o platformă online (Curzon Home Cinema). Cinematograful Curzon Soho, la care are loc anual Festivalul de Film Românesc, se află în centrul industriei cinematografice din Marea Britanie.

Cu participarea unor artiști de renume

Invitații FFR, artiști români cu o operă cinematografică impresionantă, susțin sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul. Aceste discuții sunt găzduite de scriitorii britanici Mike Phillips și Ian Haydn Smith, după fiecare proiecție din program.

Pentru realizarea Festivalului, Profusion lucrează cu o echipă de colaboratori permanenți selectată dintr-un grup de profesioniști în domeniile media, cultură și IT – persoane implicate în realizarea edițiilor precedente, precum și a altor evenimente. Este vorba de români stabiliți în Marea Britanie care au o îndelungă experiență în domeniu. Festivalul de film contribuie la formarea de tineri profesioniști în domeniul promovării culturale și media. Profusion recrutează interni și voluntari, în special din rândul studenților și tinerilor profesioniști români aflați în Marea Britanie, ajutându-i să capete experiență și, totodată, să lucreze în cadrul comunității.

Invitați de marcă din lumea filmului

Toate filmele sunt prezentate cu subtitluri în limba engleză, în săli de cinema prestigioase. Marea majoritate a filmelor proiectate sunt premiere în Marea Britanie. Având și o componentă educațională puternică, la Festival sunt invitați specialiști români din lumea filmului – regizori, actori, scenariști, critici de film – dându-le spectatorilor din Marea Britanie șansa de a se întâlni cu unele dintre cele mai îndrăgite și respectate personalități ale cinematografiei naționale:

actorii Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Horațiu Mălăele, Răzvan Vasilescu, Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Ana Ularu, Toma Cuzin, Andi Vasluianu, Bogdan Dumitrache, Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol, Vlad Ivanov.

regizorii Lucian Pintilie, Corneliu Porumboiu, Dan Pița, Stere Gulea, Nae Caranfil, Dan Chișu, Radu Muntean, Bogdan George Apetri și Adrian Sitaru,

criticii de film și jurnaliștii Alex Leo Șerban, Mihai Chirilov, Magda Mihăilescu și Mihai Fulger

producătorii Ada Solomon, Andrei Boncea și Dan Burlac,

artiștii Dan Perjovschi, Cristian Topan,

scriitorii Gianina Cărbunariu, Stejărel Olaru, Liviu Antonesei, Nicoleta Dabija etc.

Epilog

„Din 2003 până acum Festivalul a trecut printr-un proces de optimizare a managementului. Fiind organizat într-un mediu cultural atât de competitiv ca cel britanic, fiecare ediție a Festivalului a fost un succes. A început ca un festival mic, cu un public specializat, şi a ajuns la proiecții cu săli pline.” ne-a mărturisit Ramona Mitrică, în exclusivitate, fapt pentru care îi aducem mulțumiri speciale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News