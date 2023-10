Român întors din Spania cu afacere înfloritoare în țară: "Lumea nu pleacă în ideea să nu se mai întoarcă"

Gelu Vlașin și-a deschis o pensiune agroturistică într-un sat din Bistrița Năsăud. Acesta a vorbit la emisiunea "Departe de România", realizată de Gabriel Nuță-Stoica despre momentul plecării din România, în anii 2000, dar și despre multiplele schimbări în bine care au avut loc de atunci.

"Românii din Spania spun așa cum spun românii de pretutindeni: că toată lumea a plecat nu cu ideea să nu se mai întoarcă niciodată în România. Lumea a plecat cu ideea să-și facă un rost cum a fost și cazul meu, pentru că nu aveau oportunități să se dezvolte în România, pentru că nu aveau o bază să se dezvolte. Aici menționez perioada 2000-2001, când România, după cum bine știm cu toții, erau salarii de 100-150 euro. Cine câștiga un salariu de 150 de euro era un om foarte deosebit.

Eu am plecat în momentul în care eram în București, terminasem deja facultatea, lucram în vreo trei locuri și abia câștigam dreptul să-mi plătesc chiria, să-mi cumpăr ceva de mâncare și niște haine. De spectacole și teatru, concerte... mergeam pentru că mă invitau prietenii. Nu aveam nici un fel de viitor. Mă uitam înainte și nu vedeam decât ziua de mâine și cum să mă descurc pentru ziua de mâine. Eram singur și atunci am luat decizia, la fel cum s-a întâmplat în cazul multor români în acea perioadă, că s-a ajuns la vreo 5 milioane de români care au plecat, am luat decizia să plec din România pentru că eu nu mai vedeam nici un fel de oportunitate de a mă dezvolta ca persoană, ca fundament pentru a face vreun business," a povestit George Vlașin.

"Românii din străinătate rămân cu teama de reîntoarcere, nu au date concrete despre România de azi"

Vlașin spune că românii din străinătate nu cunosc suficiente lucruri despre cât de mult a evoluat România și care sunt oportunitățile din țară în acest moment.

"Viața în străinătate nu le-a schimbat opțiunile. Majoritatea a plecat cu ideea și cu ce se întâmpla în România anilor 2000, cu teama de reîntoarcere. Românii din străinătate încă nu au date concrete, pentru că mass-media ne bombardează cu știri mai degrabă negative decât pozitive. Sunt prea puține cazuri în care se vorbește despre rezultatele deosebite pe care le-a avut un român, despre afacerile, despre cultura, muzica, arta și așa mai departe. Se vorbește în general despre nenorociri. Românii din afară încă au spaima aceea că nu știu ce vor face în România: 'ce fac dacă mă întorc? ce fac în România?' Au în cap ideea aceea din anii 2000 că în România nu există nici un fel de oportunitate," a mai spus George Vlașin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News