Rolul pe care Florin Piersic nu l-a mai jucat. Regizorul a murit

Este vorba despre Hamlet, al lui William Shakespeare. Cel care îl îndrumase spre acest rol a fost regizorul Alexandru Finţi, dar după ce acesta a decedat, Piersic nu a mai jucat rolul.

„Mi-ar fi plăcut să-l joc. Și trebuie să vă spun, e un amănunt care nu știu câtă putere mai are să convingă pe dumneavoastră că aș fi putut să fiu Hamlet. În nemuritoarea și minunata piesă în care i-am văzut pe mulți actori jucând rolul acesta…

Maestrul Alexandr Finți care a fost, să spun așa, și părintele meu… Pe lângă faptul că m-a condus în roluri excepționale, începuse repetițiile cu mine în acest rol. Din păcate, a plecat într-o stea.

Îl regret și regret și faptul că, atunci, cu atâta dragoste începuse să repete cu mine dorind ca eu să joc acest rol minunat”, a mărturisit celebrul actor în emisiunea La Măruță, de la Pro TV, conform Fanatik.

Florin Piersic, fază amuzantă cu jurnalista Anca Frumosu de la Realitatea: ”Dacă mă chema pe mine Florin Frumosu...”

Florin Piersic a deplâns moartea colegului său de breaslă, Valentin Uritescu și a destins atmosfera cu umorul său.

Invitat la Realitatea PLUS să ofere câteva cuvinte despre acum regretatul actor Valentin Uritescu, Florin Piersic, în stilul său personal, a oferit o notă de umor cuvintelor sale. Valentin Uritescu a murit în cursul acestei zile, la vârsta de 81 de ani, fiind internat într-un centru specializat, unde primea îngrijiri.

”Ni se alătură maestrul Florin Piersic. Vă mulțumesc pentru intervenție. Mi-aș fi dorit să ne auzim în împrejurări mai vesele. Iată că lumea filmului și lumea teatrului a mai pierdut astăzi o stea. Cum ați primit această veste?”, a întrebat moderatoarea Realitatea PLUS, Anca Frumosu.

”Cum vă numiți, doamnă?”, a întrebat într-un mod neașteptat Florin Piersic.

”Anca Frumosu”, a răspuns moderatoarea.

”Anca Frumosu!”, a exclamat Piersic. ”Dacă mă chema pe mine Florin Frumosu, aveam succes mai mare decât am avut eu în viața mea. Bravo, mi-a plăcut cum ai vorbit și acum am să îți spun exact ce gândesc eu, bine?”.

”Vă ascult, domnule Piersic”, a răspuns Frumosu.

”Oprește-te, Doamne, să îi mai iei dintre noi. Valentin Uritescu? De ce? O minune de om și de artist. L-am avut în emisiunea mea, la Piersic Show. A fost ultima dată când m-am întâlnit față în față cu el. O enciclopedie de teatru era el, cu un umor cu totul și cu totul special. Mai este unul mai puțin la numărătoare. E greu! Am spus mai puțin la numărătoare, pentru că este o melodie, de asta am folosit fraza asta”, a spus Piersic la Realitatea PLUS, afectat de pierderea colegului său de breaslă.

