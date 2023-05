Roland-Garros 2023. Djokovic, criticat de ministrul francez al Sportului după mesajul ''Kosovo este inima Serbiei''

Oudea-Castera, care a ocupat și poziția de directoare a Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), în trecut, a indicat că mesajul respectiv este unul "militant", "foarte politic" şi "nu este potrivit" pentru un astfel de eveniment sportiv.

"Când transmitem mesaje care sunt pentru apărarea drepturilor omului, mesaje care reunesc oamenii în jurul valorilor universale, un sportiv este liber să facă acest lucru", a spus ea. Dar când vine vorba de un mesaj "militant, foarte politic", precum cel al jucătorului sârb, "asta nu trebuie să se repete.

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ