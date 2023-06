Rodri, starul lui Manchester City, a fost desemnat jucătorul sezonului în Liga Campionilor. Gol remarcabil marcat în finala contra lui Inter / Video

Rodri, în vârstă de 26 de ani, a marcat unicul gol al finalei pe care Manchester City a câştigat-o sâmbătă, la Istanbul, în faţa echipei italiene Inter Milano (1-0).

Jucătorul spaniol a ratat doar un singur meci al echipei cetățenilor în actuala campanie din Liga Campionilor. A marcat două goluri, cel mai remarcabil dintre ele fiind în finala de la Istanbul, unde a fost desemnat Jucătorul Meciului.

Georgianul Hvicea Kvaratshelia a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al sezonului în Liga Campionilor, după o campanie remarcabilă în tricoul lui SSC Napoli.

În vârstă de 22 de ani, Kvaratshelia a câştigat titlul în Serie A cu echipa Napoli, intrând totodată în posesia premiului de cel mai bun jucător al sezonului în liga italiană, la începutul acestei luni.

Manchester City are cei mai mulţi jucători (7) în Echipa Sezonului din Champions League, urmată de Inter Milano şi Real Madrid, ambele cu câte doi fotbaliști.

Echipa Sezonului în Liga Campionilor 2022-2023

Iată componenţa Echipei Sezonului în Liga Campionilor 2022-2023: Portar: Thibaut Courtois (Real Madrid) Fundaşi: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter Milano), Federico Dimarco (Inter Milano) Mijlocaşi: John Stones (Mannchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City) Atacanţi: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid).

Manchester City a câştigat finala Ligii Campionilor, contra celor de la Inter Milano, cu 1-0.

"Este ceva incredibil, greu de exprimat în cuvinte! Suntem foarte fericiți, încă nu realizăm ce s-a întâmplat în seara asta. Am scris istorie!

Este o finală Champions League, era clar că va fi dificil pentru ambele echipe. Nu am fost la cel mai înalt nivel în prima repriză, am ezitat. Chiar dacă am avut câteva ocazii bune de a marca.

Știam că trebuie să fim mai buni în repriza a doua și asta am făcut. Probabil că a fost un meci de 50/50 %, iar un singur gol a făcut diferența, așa cum se întâmplă de multe ori în finale. Ne simțim foarte norocoși că această finală s-a încheiat în favoarea noastră.

Am știut că toată lumea va vorbi despre această triplă istorică, în special după acea finală a Cupei Angliei. Presiunea era acolo, dar cred că această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil. Asta am făcut în această seară!", a declarat Ilkay Gundogan, pentru BT Sports.

