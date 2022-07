Robert Negoiță, întrebat despre o candidatură la Primăria București. Are o idee care ar schimba Capitala după un mandat cu Nicușor Dan

Invitat la DC News și DC News TV, Robert Negoiță, primarul Sectorul 3, un edil care mișcă lucrurile în București, a fost întrebat dacă nu ia în calcul să candideze și la primăria Capitalei.

Robert Negoiță a spus că nu vrea, dar a venit cu o idee care ar duce la performanță.

„Varianta corectă nu este să mă duc eu la Primăria Generală. Nu mă interesează și am demonstrat acest lucru. Am avut probleme, din nefericire, cu toți care au fost primari generali care spuneau: „bă, ce se agită Negoiță, vrea la Primăria Generală”. Nu am vrut și viața a demonstrat că nu am vrut lucru acesta.

Dar da, îmi doresc să mișcăm Bucureștiul pe mai departe. Varianta corectă este subsidiaritatea care este un demers absolut logic, absolut normal și mare trend în toată lumea civilizată. Subsidiaritatea înseamnă ca atribuții de la Primăria Generală să treacă la primăriile de sector. De ce să merg eu la Primăria Generală să gestionez un sistem foarte mare care înseamnă tot Bucureștiul și de ce să nu vină sistemul să-l gestionăm în Sectorul 3? Este bine să avem cât mai multe atribuții către sector. În primul rând, pentru că decizia trebuie dusă cât mai aproape de cetățean și, în al doilea rând, pentru că avem nevoie de concurență. Întotdeauna concurența a gestionat performanță”, a spus Robert Negoiță la DC News.

Răspunsul integral începe de la minutul 22:

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit, joi, la DCNews, despre un sistem modern prin care s-ar putea rezolva numeroase probleme.

„Noi cerem de vreo cinci ani termia să fie dată către Primăria Sector 3. Până acum, nu s-a întâmplat treaba aceasta și o spun cu mult regret. Noi ne-am fi dorit să demonstrăm că se poate face într-un mod corect, adică să ai apă caldă și căldură, și să le ai la un preț acceptabil, chiar foarte jos, atâta vreme cât folosești tehnologie modernă, de înaltă performanță, prin care îți recuperezi banii pe gaz și pe tehnologie din energia electrică, energia termică fiind un deșeu pe care îl poți livra gratuit sau cu un preț foarte mic, la care mai adaugi și prețul de distribuție. Și distribuția este o componentă semnificativă a tot ceea ce înseamnă agent termic. Noi chiar avem un studiu pe Sectorul 3, făcut cu mari specialiști în domeniul energetic, care ne arată că pot fi făcute schimbări majore astăzi. De ceva ani, tot ne spune Primăria Generală că au schimbat nu știu câțiva km de rețea, ideea este să și modernizăm sistemul. Este o chestiune complexă și îmi dau seama că foarte mulți care ocupă poziții de răspundere nu înțeleg mare lucru”, a spus Robert Negoiță.

„Practic, aveți tot ce vă trebuie ca să implementați un sistem prin care locuitorii Sectorului 3 să nu mai aibă probleme cu apa caldă și căldură, așa cum au ceilalți?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem tot ce ne trebuie din perspectiva know-how. În afară de soluții, know-how și echipă, nu avem nimic, deoarece nu avem atribuții. Noi nu putem să facem proiectare pe o zonă pe care nu o gestinăm, legea nu ne permite să facem treaba asta”, a zis Robert Negoiță.

„E o gândire revoluționară!”

„Trebuie reanalizat sistemul energetic, pentru că, la acest moment, sistemul energetic în București este proiectat să suporte consumatorii la nivelul de -20 de grade. El poate fi redimensionat, astfel încât să intervină niște centrale, pe care noi le avem la nivel de concept, deoarece încă nu avem atribuții pe partea aceasta. Pot fi niște centrale de cvartal care să pornească exclusiv când temperaturile scad sub 0 grade. În rest, sistemul funcționează foarte bine pe o rețea de distribuție mult mai subdimensionată decât este astăzi, ceea ce înseamnă un cost mult mai mic și de investiție și de mentenanță. Pierderi mici, cantitate de apă mai mică în sistem, și așa mai departe. Este vorba de o gândire revoluționară! Când temperaturile scad mult sub 0 grade, să funcționeze acele centrale de cvartal”, a explicat primarul.

„Centralele de cvartal pot funcționa foarte bine și în situația în care CET-ul este în revizie”, a adăugat acesta. „Avem specialiști, nu sunt foarte mulți, dar sunt! Vor să se implice să rezolvăm această problemă în București”, a mai spus Robert Negoiță.

