Robert Negoiță: Este inadmisibil cum își bate joc de noi PMB. Rușine Primăria Generală

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, susține pe pagina sa de Facebook că c irculaţia se blochează zilnic pe strada Victor Brauner, din cauza unei autorizaţii de construire a Municipalităţii de trei luni pentru 150 de metri de ţeavă, susţine primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă.

„Suntem pe strada Victor Brauner, aici unde se blochează circulația în fiecare zi. Azi de dimineaţă, eu am stat aici aproape jumătate de oră. Era blocat până în Pallady. Era blocat inclusiv Pallady.

Este inadmisibil cum își bate joc de noi Primăria Generală, care pentru o țeavă de o sută și ceva de metri dă autorizație pentru 3 luni de zile pe una dintre cele mai circulate străzi din București, pe strada Victor Brauner. Astăzi, când am fost eu aici de dimineaţă, la ora 08:00, nu era nimeni. Nu era dirijată circulaţia, nu lucra nimeni aici”, spune Robert Negoiţă într-un clip video postat, marţi, pe Facebook.

„Rușine Primăria Generală, rușine primar general. Cum să dai pentru 150 de metri de țeavă autorizație pentru trei luni? Noi facem două pasaje în patru luni jumătate și voi dați pentru trei luni de zile să blocheze circulația pe Victor Brauner? Dar nu aveți puțină jenă? (...) O rușine pentru țara asta, o rușine pentru România!”, a mai precizat Robert Negoiţă.

El a menţionat că a chemat Poliţia Locală pentru a interveni în cazul circulaţiei blocate pe bulevardul Pallady. În opinia sa, lucrările ar trebui să dureze maxim o săptămână.

„Dacă nu, daţi-ne nouă, să vedeţi cum se poate face o lucrare de genul acesta într-o săptămână, nu trei luni”, a adăugat Robert Negoiţă.

