Robert Cazanciuc: Într-o țară măcinată de mize individuale, munca asiduă, constantă, este recompensată. Felicitări, David Popovici și Daniel Horodniceanu

Într-o postare pe Facebook, senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit despre victoria lui David Popovici în proba de 100 de metri la natație și despre numirea lui Daniel Horodniceanu la CSM:

„Într-o țară măcinată de mize individuale, vine câte o zi, cum este cea de azi, în care munca asiduă, constantă ani de zile, este recompensată. Victoria lui David Popovici în proba de 100 m la mondialele de natație ca și la lui Daniel Horodniceanu în alegerile pentru noul CSM nu poate decât sa ii inspire pe cei care cred si luptă pentru crezul lor.

Am fost doar telespectator emoționat, atât in timpul probei, dar și a interviului acordat de tânărul nostru campion, la Budapesta, într-o limbă engleză impecabila.

În anul 2015, in calitate de ministru al justiției, l-am selectat pe Daniel Horodniceanu și l-am propus șef al DIICOT în urma unui interviu în care m-a surprins fermitatea, aproape de tupeu după cum mi-a șoptit un coleg de comisie, în susținerea opțiunilor profesionale.

Mă bucur ca un număr mare de colegi i-au validat astăzi cariera.

Sunt convins că maturitatea căpătată in ultimii ani il va face un partener de dialog substanțial in construirea unui sistem judiciar performant și responsabil in interesul cetățeanului.

Bravo, Domnilor!“, a scris, pe Facebook, Robert Cazanciuc.

David Popovici câștigă o nouă medalie de aur. Primul sportiv din ultimii 50 de ani care reușește această performanță: „Nu mă așteptam”

David Popovici a terminat cursa pe locul 1. Aceasta este o performanță unică în sportul de natație, întrucât niciun alt înotător nu a mai ajuns dublu campion mondial la o vârstă atât de fragedă. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii 50 de ani când un sportiv câștigă ambele medalii la un Campionat Mondial.

Înainte de premiere, acesta a spus: „Nu mă așteptam la această performanță, dar am fost optimist pe tot parcursul". Întrebat care este medalia de care este cel mai mândru, în cadrul acestei campanii de Campionat Mondial, românul a răspuns: „Cred că sunt mai mândru de cea de 200 de metri. (...) Acesta este doar începutul, avem un drum foarte lung în fața noastră. Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat!"

