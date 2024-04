Rita Mureșanu, recunoscătoare, deși nu s-a ”împrietenit cu cântarul”: Chestia asta se vede

Rita Mureșan a vorbit despre ”protecția” pe care i-o oferă kilogramele în plus.

Rita Mureșan a luptat multă vreme cu kilogramele în plus, a fost adepta mai multor diete, a fost vegetariană, timp de opt ani, și deși nu este o împătimită a sălilor de fitness, alege să facă plimbări lungi, care o ajută atât pe plan fizic, cât și mental.

”Eu nu fac sport, nu este o delăsare, este o redirecționare a eforturilor mele către altceva”, declara în 2018, Rita Mureșan, cea care a fost primul fotomodel român de succes.

Invitată în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Rita Mureșan a vorbit despre ”protecția” pe care i-o oferă kilogramele în plus, dar și despre faptul că după atâția ani nu s-a putut împrieteni cu cântarul.

”Nu m-am împrietenit cu cântarul și cu corpul meu vorbesc foarte des, pentru că eu am înțeles că e de plastilină și că nu există o motivație de genul: uite, când sufăr sau trec printr-o situație care îmi provoacă o traumă pierd kilogramele sau le iau.

Pentru că de fiecare dată e haotic. Așa că nu îi mai vorbesc (n.r. pe această temă). Cu cântarul nu mă împrietenesc, nu îmi place să mă cântăresc, văd la haine dacă este.

Sunt gurmandă, mănânc lucruri foarte bune, fine, dar nu sunt genul care să mănânc exagerat. Niciodată nu am fost”, a declarat Rita Mureșan la Kanal D.

Rita Mureșan: Sunt foarte recunoscătoare

Fostul fotomodel a trecut prin momente dificile în urmă cu câțiva ani, care au determinat-o să își schimbe stilul de viață, după ce a făcut un preinfarct și s-a ales și cu o anemie.

”Când am făcut preinfarctul, medicii au spus că trebuie să reintroduc, totuși, carnea. Am fost vegetariană 8 ani, am introdus așa, puțin, că mie nu îmi place carnea. Aveam și o anemie.

Acum cred că sunt mai bine, sunt o persoană care sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce are. Și pentru mine contează, ca stare de spirit, pentru orice lucru, și pentru o rază de soare, și pentru un mărțișor, și pentru o călătorie, și pentru un om venit în viața mea.

Sunt foarte recunoscătoare și chestia asta se vede în energia mea, nu știu dacă mai contează câte kilograme dacă ai o energie bună”, a mai spus Rita Mureșan.

