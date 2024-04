Ce relație are Rita Mureșan cu fostul soț, la 17 ani de la divorț: "Împărțim și câinele, e trecut în act"

"Imediat după divorț, normal că a fost șocul acela al divorțului și supărarea gestului, însă, ulterior.... Cel puțin Nelu are un procent foarte mare în atitudinea lui de a păstra familia, nu cuplul. Putea să zică nu. Eu cred că amândoi facem eforturi și am făcut eforturi. Acum, copiii mai vin din când în când, dar nu contează. Câinele, că îl împărțim și pe câine, e trecut în actul de la divorț.

E ok să lași loc de "Bună ziua", doar că la noi e mai mult decât "Bună ziua", pentru că discutăm foarte multe lucruri. Suntem prieteni, să zicem așa. Ne mai certăm pe anumite lucruri, dar rar. Am ajuns la nivelul în care să păstrăm o relație și nu de aparență. Că nu stăm să ne afișăm să ne vadă lumea că ne înțelegem. Chiar ne înțelegem și îi mulțumesc pe această cale", a povestit Rita Mureșan, în emisiunea lui Denise Rifai, potrivit viva.ro.

Ce condiție i-a pus în momentul în care căsnicia lor s-a încheiat

"Relația mea cu Nelu nu a fost foarte pasională. A fost așa mai simplă. La doi ani și puțin, a venit și a doua fată. Eu am fost prima care am zis, noi nu mai suntem un cuplu, dar o să fim mereu o familie. (…). Eu am fost cea care a intentat acțiunea de divorț.BDeși ne-am despărțit, noi mergem împreună la evenimentele importante ale celor dragi. (…)', a declarat Rita Mureșan în podcastul Cristinei Șișcanu, scrie viva.ro.

"Eu i-am păstrat numele. A fost o condiție la divorț. Eu am muncit mult la numele Rita Mureșan. Nu-i sunt prea simpatică nici acum. Dar repet, relația mea cu Nelu nu s-a schimbat absolut deloc. Noi în continuare facem Paștele și Crăciunul împreună. La fel de rar ne vedem și acum. O dată de lună, de 4 ori, depinde", a mai spus designerul.

"Fiecare din noi am încercat să ne refacem viața. Nu m-am mutat cu niciun bărbat de atunci. Cum se apropia momentul, fugeam. (…) Eu sunt complexă, vorbesc cu îngerii, fac rochii. Nu poți să intri în viața mea fără să ai un anumit nivel. (…) Divoțul a fost o suferință, dar nu poți compara cu șocurile pe care le-am trăit eu de-a lungul vieții", a mărurisit Rita Mureșan.

