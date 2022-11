Riști să rămâi fără permis dacă bei must și conduci? - Video

Dacă tot este toamnă, mulți șoferi se întreabă dacă ar putea bea must pe săturate înainte de a pleca la drum.

Polițistul blogger Tavi Perțea a făcut un experiment pe care l-a înregistrat și l-a publicat apoi pe Youtube. A băut must, iar în câteva minute și-a făcut testul. Rezultatul a fost zero, scrie Ziarul de Iași.

Același rezultat l-a obișnuit și după 20 și 30 de minute, spulberând astfel mitul că mustul ar fermenta în stomac și ar produce alcool.

De ce să bei must toamna? E leacul tonic din bătrâni

Rezultat în urma zdrobirii strugurilor, mustul conţine nu numai compuşii benefici din pulpa fructului, dar şi din pieliţă, seminţe şi ciorchini. Consumul moderat de must menţine sănătoase vasele de sânge, spun medicii. Atenţie, însă: sunt persoane care nu ar trebui să pună pe limbă nici măcar un strop. Mustul poate fi şi extrem de periculos pentru unii.

Nutriţioniştii atrag atenţia asupra proprietăţilor sale antioxidante, datorită cărora mustul ameliorează circulaţia sangvină, scade riscurile de maladii cardiovasculare, de obezitate și de diabet de tip 2. „Mustul este indicat pentru anemie, astenie, surmenaj, dar și în afecțiuni precum gută sau artroză. Este un bun laxativ, fiind recomandat în anumite tipuri de constipație, dar și un excepțional diuretic, indicat pentru tulburări ale tensiunii arteriale”, spune nutriţionistul Maria Florea, potrivit doctorulzilei.ro.

Persoanele obosite sau slăbite se simt mai relaxate după ce consumă must pentru că zahărul din struguri este foarte ușor asimilat de organism, trecând direct în sânge la scurt timp după ce este ingerat. Nutriționiștii spun că mustul poate fi folosit și în curele de slăbire. Pe lângă kilogramele nedorite, se elimină din organism și toxinele. Atenție, însă, dacă este consumat în cantități mari, mustul are efectul invers, îngrașă. În plus, și diabeticii sau cei cu rezistență la insulină trebuie să se abțină să consume pentru că are un conținut mare de zahăr. Mustul mai poate fi folosit și în tratamentele de frumusețe. Reîmprospătarea tenului poate fi făcută cu ajutorul mustului aplicat pe o compresă și apoi pe față. Sucul, pus pe tifon, ajută la refacerea pielii, iar cojile strugurilor îi redau elasticitatea.

Cum menții mustul bun mai mult timp

Că să mențineți mustul mai mult timp, nu e recomandat să adăugați aspirina, pentru că irită mucoasa gastrică, putând provoca gastrită sau ulcer. Varianta mai bună este fierberea, dar chiar și așa, mustul își pierde din vitamine și nu mai este la fel de sănătos. Dacă doriți să încetiniți fermentarea mustului pentru câteva săptămâni, îl puteți ține la frigider, lăsându-i loc să „răsufle” prin dop.

Iată de ce e bine să bei must:

Stimulează digestia și combate constipația

Combate astenia, oboseală și depresia

Protejează sistemul nervos central

Are efect anti-îmbătrânire

Protejează vederea

Menţine sănătatea vaselor de sânge.

Mustul este un diuretic natural ideal pentru o cură de detoxificare a organismului. Este bun și pentru bolile de rinichi – ajută la eliminarea toxinelor – și este în special bun pentru cei care se recuperează după o viroză puternică ori după boală. Bea o cană de must la fiecare masă principală. Vezi mai mult AICI.

