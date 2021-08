Rică Răducanu, PENSIE mizerabilă de la statul român: Am ajuns un pinguin!

Rică Răducanu este unul dintre cei mai importanți oameni din sportul românesc și chiar dacă a fost portar al echipei Rapid și a adus fotbalului o mulțime de victorii, pensia pe care o încasează de la statul român este jenantă după 50 de ani de muncă.

Ajuns la vârsta de 75 de ani, Rică Răducanu a recunoscut că ia o pensie mizerabilă care nu prea îl ajută să se întrețină, mai ales de când are și probleme de sănătate.

Ce pensie primește Rică Răducanu

"Sunt bine acum, sunt sănătos! Mă duc pe la Casa de Pensii că am treabă. Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta.

Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic", a declarat Rică Răducanu pentru playsport.ro.

Rică Răducanu, actor. Detaliul pe care nu-l știa nimeni

Puțini sunt cei care știu că pe lângă fotbal, Rică Răducanu a cochetat și cu actoria.

Regizorul Mircea Daneliuc i-a oferit celui poreclit "Tamango" rolul unui afacerist veros, pe nume Maricel, în filmul "Legiunea străină", o poveste tragicomică a trei tineri dintr-o localitate din Moldova în care este declarată gripa aviară. Atunci, pentru fostul portar a fost a doua oară când a cochetat cu actoria, după ce şi-a jucat propriul rol în pelicula lui Andrei Blaier, "Totul pentru fotbal".

"Da, tăticu’, drept să-ţi spun, prima dată am luat-o ca o glumă. Când m-au chemat la interviu, să dau probe. La fotbal e ceva, la film e altceva. E greu, nenicule. Până am învăţat rolul…mi-a fost foarte greu. Am vrut să cedez după un timp, se stătea mult la filmări şi nu ieşea nimic. Le-am spus, la filmare: Nu mai vin, că vă încurc aici…”Taci mă, nu încurci pe nimeni!” Dar pe urmă mi-a plăcut. M-a ajutat cu stilul lui, Mircea Daneliuc. Ai văzut, eram un ”barosan”, Maricel, cu Jeep, şofer şi bodyguard după mine. Ai văzut ce ghiul aveam, ce lanţ la gât, treabă serioasă…Când am văzut cât aveam de învăţat, nu mai dormeam noaptea! O trezeam pe nevastă-mea şi o puneam să mă întrebe, să repet scenariul…Greu, dom’le…", a povestit el, potrivit adevarul.ro.