Revine Programul "50 de hectare pentru tinerii fermieri"

Sunt 15 județe în care toate detaliile au fost puse la punct pentru a demara aceste licitații. ”Agenția Domeniilor Statului mai are undeva la 40.000 de hectare de teren arabil, pășuni, livezi, viță de vie, disponibile pentru a se face agricultură. Din aceste terenuri, suntem în sfârșit în măsură să spunem că primele 15 județe ca situație a fondului funciar pentru ADS, vor avea programul tânărul fermier. L-am spart în mai multe etape, pentru a nu aglomera lucrurile. Vorbim aici de acel program cu până la 50 de hectare pentru tinerii fermier”, a precizat George Sava, directorul general al ADS, în emisiunea ”Agricultura la Raport”.

Conform șefului ADS, programul adresat tinerilor fermieri nu a avut până acum un succes foarte mare, iar o parte din această vină îi revine și statului. Cu toate acestea, se pare că lucrurile au fost mai bine pregătite de această dată, astfel că ADS se așteaptă la un interes mult mai mare din partea tinerilor fermieri.

”Până acum am încheiat foarte puține contracte prin acest program, în comparație cu câte ar fi trebuit să fie. Undeva la 29 de contracte, dintre care câteva s-au și reziliat, din cauza lipsei măsurătorilor și suprapunerile de fond funciar peste terenurile ADS, fără să se știe de către ADS. N-am avut încotro, era o culpă pe care trebuia să ne-o asumăm, dar sperăm ca la acest moment, cel puțin în județele Brăila, Olt, Tulcea, Sibiu, Dolj, Constanța, Călărași, să nu mai avem aceste probleme pe care le-am avut până acum, pentru că am insistat foarte mult pe mersul în teren și măsurarea acestor suprafețe. Am avut și situații în care, pe terenuri care credeam că sunt libere, am găsit pseudo-fermieri care lucrau terenul, a urmat mai departe procedura legală, unii dintre ei sunt trimiși în judecată, alții sunt pe la Parchet, pe la Poliție.

Le recomand tinerilor fermieri să fie foarte atenți la aceste suprafețe, să știe foarte bine pentru ce optează, să meargă înainte să le vadă. Să nu vină doar după ce le-au văzut pe o listă și gata; eu le recomand să meargă în teren și să vadă foarte clar despre ce este vorba”, a mai subliniat George Sava pentru AGRO TV.

