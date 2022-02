Retragerea bazelor NATO din România, garanție cerută de Rusia. Hartmann: Putin a făcut o greșeală / video

Analistul H.D. Hartmann a vorbit despre parcursul ireversibil pe care România îl are în NATO și Uniunea Europeană, prin prisma garanțiilor de securitate cerute de Federația Rusă.

În decembrie 2021, Rusia a transmis Statelor Unite şi NATO o serie de cereri privind arhitectura de securitate europeană, printre care se regăsesc încetarea extinderii NATO şi retragerea trupelor Alianţei din statele care au aderat la ea după 1997, Moscova a privilegiat negocierea acestora la nivel bilateral cu capitalele occidentale, în special cu Washingtonul, fiind reticentă faţă de discuţiile în cadrul unor blocuri şi organizaţii, abordare văzută de liderii occidentali drept o încercare de a provoca divizări în interiorul acestora.

Apoi, în februarie 2022, prin vocea Eleonorei Mitrofanova, ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Kremlinul a spus că, de fapt, „nu se pune problema țărilor care au aderat la NATO după 1997 să iasă NATO, ci se dorește retragerea contingentului militar, a bazelor și a armelor strategice staționate pe teritoriul lor din 1997“ (citește AICI).

„Ocuparea sovietică - accident istoric“

Invitat la emisiunea Geostrategica, la DC News, H.D. Hartmann a comentat decizia „greșită“ luată de Vladimir Putin de a cere revenirea la situația din anul 1997:

„Moscovei i s-a spus că nu poate să ia drepturile suverane ale unui stat de a decide din ce alianță face parte și de a decide proiectul său de securitate și i s-a răspuns că istoria nu se poate întoarce la aliniamentul NATO din 1997. Dacă cineva în NATO și-ar imagina că așa ceva se poate întâmpla, credibilitatea NATO ar dispărea pe loc și Alianța ar deveni caducă. Ceea ce cere Rusia, în maximalismul ei, este, de fapt, desființarea NATO.

Apoi, în cazul României, principalii 4 parteneri economici sunt în Vest. Nu ai cum să-mi ceri mie, România, să mă întorc la tine (...). Nu am ce să vorbesc aici. Decizia României a fost luată în legătură cu drumul istoric pe următorii 50-100 de ani. Pentru noi, ocuparea de către armata sovietică a fost un accident istoric. Nu a fost o evoluție naturală.“, a spus H.D. Hartmann.

H.D. Hartmann: Greșeală de concepție a strategiei

„Eu cred că președintele Putin și analiștii ruși au făcut o greșeală de concepție a strategiei. Nu poți să spui României și Poloniei, puteri regionale, una la Marea Neagră iar alta la Marea Baltică, faptul că acum acum vă întoarceți la noi. Păi cum să mă întorc la voi? Voi ce ne dați nouă? În afara faptului că ne-ați luat Tezaurul și nici astăzi nu negociați returnarea acestuia, nu ținem minte vreo nuntă frumoasă.

Este un narativ pe care eu cred că Rusia nu l-a înțeles foarte bine s-au l-a manipulat foarte grosier. România are drumul său european, are drumul său în NATO. Nu am vrut niciodată să fim în Pactul de la Varșovia, în CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), nici cu rușii și nici cu URSS-ul.“, a spus, la DC News, H.D. Hartmann.

